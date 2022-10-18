Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak!

Başrollerinde oyuncu Burak Özçivit'in rol aldığı ATV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile ekranlara bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman'da Osman Bey, yeni düşmanı Olof ile karşı karşıya gelirken Frigg ise hançerini Malhun Hatun'a doğrultuyor. Kuruluş Osman çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana getirilecek.

ATV ekranlarında dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 19 Ekim Çarşamba 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. 101'inci bölümüyle nefesleri kesecek.

FRIGG, MALHUN HATUN'U HANÇERLEYECEK Mİ?

Yenişehir'de Olof'a ait bir şey vardır. Olof her şeyi göze alıp onu almak için elinden geleni yapacaktır. Olof'u Yenişehir'de neler beklemektedir? Öte yandan, Olof'un sevgilisi Frigg ise hançerini Malhun Hatun'a doğrultmuştur. Malhun Hatun nasıl bir tehlikenin içindedir?

OSMAN BEY KURULAN BÜYÜK OYUNU BOZACAK MI?

Öte yandan Konstantiniyye yine karışmıştır. Kantakuzenos planlarına Ofelya'yı da dahil etmiştir. Bu karışıklığın üzerine gidecek olansa yine Osman Bey'dir. Osman Bey kurulan büyük oyunu bozmak için hangi hamleleri yapacaktır? Osman Bey arenada Olof'la yeniden karşılaşacaktır. Bu karşılaşmanın sonu nereye varacaktır?

KANTAKUZENOS'UN PLANI

Kantakuzenos, Osman Bey ve zorlu düşmanı Olof'la arasındaki çatışmayı durdurmaya gelir. Kantakuzenos, suçu Ofelya'ya atar. Peki, Kantakuzenos, Ofelya'nın adını Osman Bey'e vererek nereye varmak istemektedir?

Alaeddin, küffar elinde dirayetli durmaya çalışır. O, Osman Bey'in oğludur. Pes edecek midir? Alaeddin'i bekleyen büyük tehlike nedir? Osman Bey ise Kantakuzenos'a gözdağı verir. Oğlu Alaeddin'e bir şey olursa hepsine bu dünyayı dar edecektir. Oğulları Alaeddin'i aramaya giden yolda Osman Bey ile Bala Hatun'u neler beklemektedir?

Akşam'a göre; Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok yaşarlar. Öktem Bey ve Bengi Hatun; Turgut Bey'in karşısına dikilirler. Öktem Bey ve Turgut Bey arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Öktem Bey, kendisine atılan iftirayı ortaya çıkarabilecek mi? Kantakuzenos, Öktem Bey'i cezalandırmak için istemektedir. Osman Bey'in Kantakuzenos'a yanıtı ne olacaktır? Bu gergin ortamda Alçiçek ve Aktemur'un birbirlerine tavırları ne olacaktır?