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Medya Kuruluş Osman'da sürpriz veda! Diziden ayrıldı
Medya

Kuruluş Osman'da sürpriz veda! Diziden ayrıldı

Sezon başında Kuruluş Osman ekibine dahil olan Hakan Yılmaz, dün ekranlara gelen 112. bölümle diziye veda etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 10:45:00 -
Kuruluş Osman'da sürpriz veda! Diziden ayrıldı

Bozdağ Film imzalı dönem dizisi Kuruluş Osman, 4 sezondan bu yana ekranlara gelmeye devam ediyor.

Çarşamba günleri reytinglerine adeta ambargo koyan dizinin birkaç sezon daha devam edeceği ifade ediliyor.

Dizinin ekranlara gelen 112. bölümü müthiş bir heyecana sahne olurken sürpriz bir ayrılık ekranlara yansıdı.

Kuruluş Osman kadrosuna sezon başında dahil olan Hakan Yılmaz, projeden resmen ayrıldı.

112. Bölümde düşman kuvvetlerinin elinde kurtulan Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini aldı.

Bu ölüm sonrası Kantakuzenos'u oynayan Hakan Yılmaz, Kuruluş Osman'dan ayrılmış oldu.

Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabından bir ayrılık mesajı yayımlayarak, 'Bana zamanda yolculuk yaptıran bu güzel projede, başta oyuncu arkadaşlarıma, Bozdağ Filme, yönetmenlerimize, teknik ve yapım ekibine çok teşekkür ederim. Tüm ekibe güzel yolculuklar diliyorum' dedi.

 

 

 

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