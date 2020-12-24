Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Kayı'nın yolunu o açacak

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 39. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde 'Ertuğrul Bey' karakterine hayat veren Tamer Yiğit ve 'Aksaçlı' rolünü canlandıran usta oyuncu Cüneyt Arkın arasında geçen sahne tüm dikkatleri üzerine çekti.

"Gayrı yolu bensiz yürüyeceksiniz"

"Demek vakit geldi! Kayıların Bey'i yeni seferine hazırlanıyor" diyen Aksaçlı'ya Ertuğrul Bey, "Gayrı yolu bensiz yürüyeceksiniz" şeklinde cevap verdi.

Yeni bir devlet hasreti ile yanan Türk'e siyaseti kim yapacak?

Ertuğrul Bey'e cevap veren Aksaçlı, "Yolu aydınlatan yolcunun niyetidir. Senden sonra yolu kim aydınlatacak? Senin soylu niyetini gaza kılıcını kim devralacak? Kut, akıl, irfan kimdedir? Yeni bir devlet hasreti ile yanan Türk'e siyaset kim yapacak? Devletin dayanağı tüccarlara yeni pazarları kim açacak? Devletin vicdanı ahilere kim önderlik yapacak?" sorusunu sordu.

"Kayı'nın yolunu açacak olan oğlum Osman'dır"

Ertuğrul Bey, Aksaçlı'nın suali üzerine "Bey, o kimsedir ki; yolları açan, ufukları gösteren en önde ilerleyen Kayı'nın yolunu açacak olan oğlum Osman'dır! O kılıcıyla fethedecek. Adaleti ile hükmedecek. Siyaseti ile yön tayin edecek" cevabını verdi.

Aksaçlı, Ertuğrul Bey'in sancağı Osman Bey'e devretmesini, "Kararını Allah mübarek eylesin. Biz Osman'a da davasına da inanırız. Türk'ün beklediği devleti Osman kuracak. Onun ardından gelenler de o devleti onun adıyla anacak. Türk'e bu zor zamanında devlet hayali kurduran Kayılara selam olsun!" ifadeleriyle destekledi.

Geceye damga vuran sahnenin ardından Aksaçlı karakterine hayat veren Cüneyt Arkın, Ertuğrul Bey'e "Sefer nereye?" diye sordu. Ertuğrul Bey'in verdiği cevap izleyenlerin tüylerini diken diken etti: "Sefer Alemlerin Rabbinedir"

En büyük cihad nefis ile yapılandır

Kuruluş Osman 39. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. Beylikten bir devlet kurma yolunda ilerleyerek, cihad eden Osman Bey'in karşısında çok daha büyük bir sınav bulunmaktaydı. Kumral Abdal işte bu soruyu kendisine sordu: "Cihad'ın büyüğüne hazır mısın?"

İslam devletinin tesisinde yapılan savaşlardan daha önemli olan bir unsur varsa o da, İslam dininin kalplerdeki inşasıydı. Bunun en büyük engeli de insanın kendi nefsiydi. Osmanlı Devleti'ni kurmak yolunda ilerleyen Osman Bey'in savaşlardan daha çetin mücadelesi ise, kendi nefsiyle olacaktı.

Peygamber Efendimiz en kalabalık bir ordu ile katıldığı Tebük Seferi'nden dönünce, "Hoş geldiniz. Küçük cihattan büyük cihada geldiniz." diye buyurmuştu. Sahabiler bunun üzerine 'büyük cihad'ın ne olduğunu merak edip sorunca, Hz. Muhammed (s.a.v.), "Büyük cihad, nefsin heva ve hevesine karşı yapılan cihattır." diye açıklamıştı.

Peygamberimizin bu konuda aynı mealde başka hadis-i şerifleri de bulunmaktadır. "Hakiki mücahid, nefsine karşı cihad edendir." Mealindeki hadisleriyle Hz. Muhammed, kulun nefsine karşı yapacağı mücadelenin, dış düşmanlara karşı yaptığı savaşlardan daha önemli ve asıl bir mücadele olduğunu buyurmuştur. Allah'ın emirlerine uymakta zorlanan, nefsini susturamayan, nefsinin boş, anlamsız hatta gayr-ı meşru istekleri ile savaşamayan kimsenin, düşmanla cihadının makbul olmayacağını vurgulamıştır.

"Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir"

Kumral Abdal, Osman Bey'e bir nasihatte daha bulundu. Ahzab Suresi 72. Ayette geçen; "Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir." ayetini de hatırlattı.

Kumral Abdal'ın, yolunu aydınlatacak rehberlik edecek manevi uyarılarından Osman Bey memnundu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her çarşamba 20.00'de atv'de!