Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı nefes kesti! O detay çok konuşulacak
Yeni sezona bomba gibi giren Kuruluş Osman dizisinin 1. bölümü yayınlandı. Hayranları tarafından tam not alan birinci bölümün hemen ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yeni sezonun 1. bölümü yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin nefes kesen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin bıçaklanması sosyal medyada çok ses getirdi.
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu… Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı.