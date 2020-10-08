Kuruluş Osman reytingleri altüst etti! O sahne izleyicileri şaşkına çevirdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk sezon beklenenden az bölüm yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, ikinci sezonu çok iddialı başladı. Yeni katılan oyuncular ile birlikte dizi bambaşka bir hale büründü. Hikayenin de farklılaştığı, Kuruluş Osman’ın ikinci sezonu çok etkileyici bir başlangıç yaptı.

Tamer Yiğit’in Ertuğrul Gazi olarak ekrana dönüş yaptığı dizide, Cüneyt Arkın’ın varlığı da çok önemli bir ayrıntıydı… Kuruluş Osman dizisinin 14 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak 29. bölümünde ise izleyicileri isyan ettiren bir görüntü var.

İzleyiciler çağrı yaptı

Dizinin fragmanında kendi obasında, kendi çadırında Ertuğrul Beyin bıçaklandığı anlar izleyicileri şaşırttı.. “Daha yeni kavuşmuştuk, senarist sakın beyimiz ölmesin” diye yorum yapan dizi hayranları, bu sahnenin rüya olabileceğini de düşünüyor.

Dizide bir ters köşe mi olacak yoksa Ertuğrul Gazi, 29. bölümde yapımdan mı çıkartılacak henüz bilinmiyor. Ancak Kuruluş Osman hayranları, sosyal medyada senariste yorum yağdırdı. Yorumlarda, 'Lütfen ölmesin' ifadelerine yer verildi.

Övgü üstüne övgü aldı

28. bölümüyle ikinci sezona çok iyi başlayan dizi övgü üstüne övgü aldı. İlk sezonda en büyük eleştiri senaryo zayıflığı üzerineydi. Bu durumun ortadan kalktığı değerlendirmeleri de yapılıyor.

Kuruluş Osman, ikinci sezon başlangıcı ile Diriliş Ertuğrul’un güçlü dönemine benzetildi. Diziye yönelik eleştirilerin dikkate alınmasından memnun olan izleyiciler, yeni sezondan çok umutlu.