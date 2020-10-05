Kuruluş Osman Orhan Gazi’yi kim oynuyor?

Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'da yeni sezon başlıyor. Birinci sezonda her bölümüyle izleyicinin beğenisini toplayan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna yenilerini eklemeye devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman oyuncularının canlandıracakları karakterler hangileri? Kuruluş Osman’a kimler katıldı?

Kuruluş Osman yeni sezona hem güçlü kadrosuyla hem de heyecanlı sahneleriyle giriyor. Konya’da tedavi gördüğü açıklanan Ertuğrul bey ihtişamlı bir şekilde Kayı Obası’na geri dönüyor. Ertuğrul Bey’in Obaya geri dönmesinin sevinci yaşanırken, keferenin hainliklerinin ardı arkası kesilmiyor. Kayı Obası’na baskın yapan Bizans kefereleri çocuk, kadın, genç yaşlı demeden katliam yapıyor. Osman, yaşanın onca hainliklerin üstesinden bir bir gelmeye çalışıyor.

Kuruluş Osman’a kimler katıldı?

Kuruş Osman’da kimler oynuyor? Kuruluş Osman 28. Bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birikte dizide yeni yüzleri de görmek mümkün. Efsane transferin adresi Cüneyt Arkın oldu. Yeşilçamın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, Ak sakallıların lideri olarak Kuruluş Osman’a katılırken bir diğer yeşilşam oyuncusu Tamer Yiğit ise Ertuğrul Bey karekterini canlandırmakta. Kuruluş Osman’a çocuk oyuncuların da katıldığı görülmekte. Kuruluş Osman’ın yeni sezon bölümünde Orhan’ın da diziye dahil olacağı konuşuluyor. Orhan Bey karekterini kimin oynayacağı ise merak konusu.

İşte Kuruluş Osman’a yeni katılan oyuncuların isimleri: Sezanur Sözen (Eftelya), Seray Kaya, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan ve Seçkin Özdemir.