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Yaşam Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir?
Yaşam

Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir?

Kuruluş Osman’da Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun katılıyor. Tarihte Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun karakterini hangi oyuncu oynayacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-02-12 18:56:00 -
Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakteri yakında diziye dahil olacak, ancak bu karakteri kimin canlandıracağı belli oldu.

Malhun Hatun karakterini hangi oyuncu oynayacak?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini oynayacak olan isim belli oldu. Savaşçı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi isimlerde rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy dizinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir.

Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

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