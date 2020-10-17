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Medya Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? | Geyhatu tarihte var mı?
Medya

Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? | Geyhatu tarihte var mı?

Geyhatu gerçek mi? | Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu başladı. Dizinin ikinci sezonuyla birlikte kadroya birçok önemli karakter eklendi. Bunlardan biri de Geyhatu olacak. Peki, Geyhatu kimdir? | Geyhatu tarihte var mıdır? | Geyhatu gerçek bir kişi mi? | Geyhatu hayatı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:25:00 -
Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? | Geyhatu tarihte var mı?

Geyhatu kimdir hayatı | Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu 7 Ekim’de başladı. İkinci sezonun başlamasıyla birlikte dizi kadrosuna dahil olan ve ayrılan isimler de oldu. Yeni sezonda diziye Geyhatu karakteri dahil olacak. Geyhatu karakterini Maruf Otajonov oynayacak. Peki, Geyhatu kimdir?

Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? | Geyhatu tarihte var mı?

Geyhatu 1291-1295 yılları arasında İlhanlı Devleti hükümdarlığını yapmıştır. Abaka Han'ın oğlu olan Geyhatu ağabeyi Argun Han tarafından 1285'te Anadolu'da Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 senesinde Geyhatu, Aksaray'a kadar gelerek bölgedeki beylikleri vergiye bağladı. Ağabeyinin ölümü üzerine 22 Temmuz 1291'de hükümdarlığını ilan etti. Geyhatu döneminde ülkede ekonomik ve siyasi istikrarsızlık üst seviyelere yükseldi. 1294'te ekonomik güçlüklerin önüne geçilmesi için altın ve gümüş parayla alışveriş yasaklandı. Bunun yerine 'Çav' ismi verilen kağıt para kullanılmaya başlandı. Ancak bu ekonomiyi daha güç bir hale soktu.

Ülkedeki ekonomik durum Moğalları ikiye böldü. Baydu Han'ı destekleyenlerin sayısı bir hayli arttı. Geyhatu ve Baydu Han arasında bir savaş yapıldı. Geyhatu savaş sırasında Mugan'a kaçtı. Ancak Geyhatu kısa sürede yakalandı ve 24 Mart 1295'te idam edildi. Geyhatu’nun ardından İlhanlı Devleti’nin hükümdarlığına Baydu Han geçti.

Maruf Otajonov kimdir?
Maruf Otajonov kimdir?

Biyografi

Maruf Otajonov kimdir?

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