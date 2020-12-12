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Medya Kuruluş Osman dizisi setinde Özge Törer ve Zeynep Tuğçe Bayat hüngür hüngür ağladı!
Medya

Kuruluş Osman dizisi setinde Özge Törer ve Zeynep Tuğçe Bayat hüngür hüngür ağladı!

ATV ekranında çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Peçenek kızı Targun karakterine hayat vermeye başlayan Zeynep Tuğçe Bayat’ın yapıma katılması önemli gelişmeleri de beraberinde getirdi. Osman ile Targun yakınlaşması dikkat çekerken, karakterin güçlü duruşu da izleyicileri fazlasıyla etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:12:00 - 2020-12-12 11:17:46

Zeynep Tuğçe Bayat, Youtube’da yayınlanan röportajında dizi setindeki atmosferden ve karakterden çok etkilendiğini belirterek, her kadın oyuncuya bu tür rollerin gelmeyeceğini ifade etti. Kendisini şanslı olarak gören oyuncu, Targun’a da kısa sürede ısındı. Dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer ile de karşılıklı birçok sahnesi bulunan oyuncu, sette yaşadıkları bir olayı da açık yüreklilikle anlattı.

Oyuncu, “Bala ile Targun’un birbirleri ile ilk defa bu kadar etkileşim kurdukları, birbirlerini belki ilk defa anladıkları bir sahne var.

O sahne gerçekten Özge ile gözlerimizin içine bakıp bakıp ağladık” diye konuştu.

O sahnede Targun’un bu kadar ağlamaması gerektiğini düşündüğünü anlatan Zeynep Tuğçe Bayat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özge ile olan alışverişimiz o kadar yüksekti ki, o sahneyi, onun hissettirdiklerini unutamıyorum. Hatta biz kendi aramızda prova yaptık, orada bile böyle bir şey hissetmiştik. Hatta korktuk, dedik ki bunu keşke prova etmeseydik, keşke kayıtta yapsaydık. Oyuncuların bazen böyle ilginç problemleri oluyor.”

 

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