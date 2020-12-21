Kuruluş Osman dizisi bombayı patlattı! Mucize filminin başrolü Mert Turak kadroda
Ekranların en çok dikkat çeken dizilerinden Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha yapıldı. Reyting rekortmeni dizinin kadrosuna Mucize filminde başrol olarak görev yapan Mert Turak katıldı.
ATV ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi ‘Kuruluş Osman’, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dizinin kadrosuna son olarak oyuncu Mert Turak katıldı.
‘Mucize’ isimli filminde başrol oynayarak adını duyuran Turak, ‘Kuruluş Osman’da çok konuşulacak sürpriz bir karakter ile seyircilerin karşısına çıkacak.
Mert Turak kimdir?
Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Malatyalı olan Mert Turak'ın annesi Makedonya asıllıdır. Annesi vergi memuru, babası da öğretmendir.