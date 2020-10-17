Fatih Ayhan kimdir? | Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey’in oğlu Aydoğdu karakterini Fatih Ayhan oynuyor. Peki, Aydoğdu Bey kimdir? | Aydoğdu Bey tarihte var mıdır?

Kuruluş Osman Aydoğdu kim? | Aydoğdu Bey tarihte var mı?

Kuruluş Osman dizisi vatandaşların tarihi karakterlere ilgisini arttırdı. Milyonlarca kişi dizide geçen karakterlerin gerçekte olup olmadığını, söz konusu kişilerin önemini araştırıyor. Merak edilen isimlerden biri de Gündüz Bey’in oğlu Aydoğdu Bey. Peki, Aydoğdu Bey kimdir?

Aydoğdu Bey, Osmanlığı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Bey'in oğludur. Aydoğdu Bey'in ağabeyi ise Aktimur Bey'dir. Aydoğdu Bey'in doğum tarihi bilinmemektedir. Ancak ölüm tarihi biliniyor ve öldüğünde 16-17 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bu sebeple Aydoğdu Bey'in 1284 ile 1287 yılları arasında doğmuş olduğu tahmin ediliyor. Aydoğdu Bey 1302 yılında vefat etti.

Amcası Osman Gazi tarafından yetiştirilen Aydoğdu Bey pek çok savaşa katılmıştır. Aydoğdu Bey 1302 yılındaki Koyunhisar Savaşı'nda yaşamını yitirmiş. Aydoğdu Bey'in mezarı Bursa Yenişehir arasında Erdoğan Köyü olan Dimbos'tan Koyunhisar'a giden yol üzerindedir.