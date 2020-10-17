  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman Aydoğdu kim? | Aydoğdu Bey tarihte var mı?
Medya

Kuruluş Osman Aydoğdu kim? | Aydoğdu Bey tarihte var mı?

Aydoğdu Beyi kim oynuyor? Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterlerin gerçekte olup olmadığı sık sık araştırılıyor. Dizide yer alan bazı karakterler tarihte yer alırken bazıları esinlenilerek oluşturan kişiler oluyor. Bu sebeple diziyi takip edenler hangi karakterlerin gerçek olduğunu hangilerinin ise esinlenilerek oluşturulan kişiler olduğunu araştırıyor. Gündü Bey’in oğlu Aydoğdu karakterinin de gerçekte olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Aydoğdu kimdir? | Aydoğdu Bey gerçekte var mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:17:00 -
Kuruluş Osman Aydoğdu kim? | Aydoğdu Bey tarihte var mı?

Fatih Ayhan kimdir? | Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey’in oğlu Aydoğdu karakterini Fatih Ayhan oynuyor. Peki, Aydoğdu Bey kimdir? | Aydoğdu Bey tarihte var mıdır?

Kuruluş Osman Aydoğdu kim? | Aydoğdu Bey tarihte var mı?

Kuruluş Osman dizisi vatandaşların tarihi karakterlere ilgisini arttırdı. Milyonlarca kişi dizide geçen karakterlerin gerçekte olup olmadığını, söz konusu kişilerin önemini araştırıyor. Merak edilen isimlerden biri de Gündüz Bey’in oğlu Aydoğdu Bey. Peki, Aydoğdu Bey kimdir?

Aydoğdu Bey, Osmanlığı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Bey'in oğludur. Aydoğdu Bey'in ağabeyi ise Aktimur Bey'dir. Aydoğdu Bey'in doğum tarihi bilinmemektedir. Ancak ölüm tarihi biliniyor ve öldüğünde 16-17 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bu sebeple Aydoğdu Bey'in 1284 ile 1287 yılları arasında doğmuş olduğu tahmin ediliyor. Aydoğdu Bey 1302 yılında vefat etti.

Amcası Osman Gazi tarafından yetiştirilen Aydoğdu Bey pek çok savaşa katılmıştır. Aydoğdu Bey 1302 yılındaki Koyunhisar Savaşı'nda yaşamını yitirmiş. Aydoğdu Bey'in mezarı Bursa Yenişehir arasında Erdoğan Köyü olan Dimbos'tan Koyunhisar'a giden yol üzerindedir.

Maruf Otajonov kimdir?
Maruf Otajonov kimdir?

Biyografi

Maruf Otajonov kimdir?

Fatih Ayhan kimdir?
Fatih Ayhan kimdir?

Biyografi

Fatih Ayhan kimdir?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?
Siyaset

Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?

Lübnanlı Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik kısıtlama adımlarına tepki göstererek, "Mekke siyonistlerin..
Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor
Gündem

Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açı..
Hayatını kaybeden AK Partili Esayan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu
Siyaset

Hayatını kaybeden AK Partili Esayan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti. Esayan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki "Ezanlar susmasın" şeklindeki..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay