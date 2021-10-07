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Medya Kuruluş Osman 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 66.Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 08:43:00 - 2021-10-07 08:47:34

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan meydana getiren dizi, aksiyonu su altına taşıyarak heyecanı kat kat arttırdı. Dizi aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlerken #KurulusYeniSezon etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu.

Dizinin 65'inci bölümü büyük beğeni toplarken merakla beklenen Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana "Avcı onca tuzak kursa da, kurt nice yol bilir!" sözleri damga vurdu.

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Yorumlar

Gazeteci

Hellal olsun. Bir Kürt vatandaşı bu kadar övebiliyorsan.
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