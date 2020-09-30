Kuruluş Osman 2. sezon ilk fragmanı çok ses getirdi!
Reyting rekortmeni dizi yeni sezonuna bomba gibi giriş yapıyor. 2. sezon hazırlıkları ve çekimleri başlayan fenomen dizinin ilk fragmanı yayınlandı.
ATV'nin Osmanlı tarihine ışık tutan reyting rekortmeni dizisinin 2. sezon ilk tanıtımı olan birinci fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda, yeni oyuncuları ile ekranları süsleyecek olan dizinin ilk bölümünden bomba sahneler yayınlandı. Cüneyt Arkın'ın da kadrosuna alındığı 2. sezon 1. bölüm fragmanı an itibari ile sosyal medyada gündem oldu.
Heyecanla bekleniyor
Cüneyt Arkın, Erkan Avcı gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Bozdağ Yapım, severlerin karşısına çıkmak için gün sayıyor.
İlk sezonu ödüllerle tamamlayan dizinin 2. Sezonu sabırsızlıkla beklenirken ilk fragman heyecana neden oldu.
2. sezon 1. Bölüm fragmanı ilk tanıtım videosunu haberimizden izleyebilirsiniz.