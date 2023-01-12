Kuruluş Osman 112. son bölümü ekranlara geliyor! İsmihan Sultan'nın yeni planı: Bakın ne yaptı? Ortalığı karıştıracak

Kuruluş Osman 112. bölümüyle izleyiciyi yine akran başına kilitledi. Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor. Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.Kuruluş Osman 112. bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 113. bölüm fragmanı yayınlandı! "Evelallah biz onlara dengiz!"

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 112. bölümünde Osman Bey'in Kantakuzenos'a söylediği "Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz!" sözü izleyenleri gururlandırdı. Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

Dizinin son bölümünde Bala Hatun ile Şeyh Edebali’yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı’na gelen Osman Bey’i, Sultan Alaeddin teslim aldı. Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek isteyen Osman Bey için ölüm fermanını verdi.İsmihan Sultan ise Sultan Alaeddin’in Osman Bey ile ilgili verdiği hükümden memnun değil. Osman Bey ile ilgili başka planları var. Bu planları devreye sokabilmek için Osman Bey’i kaçırtacak ve firar süsü verecek.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 112. bölümde Osman Bey, Cebe'yi yakalayıp obaya getiriyor. Moğolların komutanını neler geçiren Osman Beyin sıradaki hamlesi ne?

KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM İZLE ATV!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in Marmaracık fethi sırasında söylediği "Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!" sözü damga vurdu.

SULTAN ALAEDDİN, OSMAN BEY'İN ÖLÜM FERMANINI VERİYOR!

Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır?

İSMİHAN SULTAN'IN YENİ PLANI! KISACA

İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?

OSMAN BEY, BÜYÜK BİR TUZAK KURUYOR

Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?

BENGİ HATUN, İSMİHAN SULTAN'LA YOLLARINI AYIRACAK MI?

Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın Olof'la birlikte hareket ettiğini öğrenir. Tepkisi çok büyük olur. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun arasında ipler kopacak mıdır?



KAYILAR YENİŞEHİR'İ TERK Mİ EDECEK?

İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'in hareket etmesini engellemek isterken öte yandan da Kayı'ları Yenişehir'den kovma kararı alır. Kayı'lar, Yenişehir'den gidecekler mi? Bu haber Yenişehir'de nasıl yankılanacaktır?

MALHUN HATUN, YENİŞEHİR'DE SELAMETİ NASIL SAĞLAYACAKTIR?

Bir yandan kıtlık öte yandan hastalıkla boğuşan Yenişehir ahalisi zordadır. Malhun Hatun, Osman Bey'in yokluğunda bunca belayla nasıl baş edecektir?

Yeni bölümde ise İsmihan Sultan, Germiyanoğulları, Karesioğulları ve Candaroğulları beylerinin toplanacağı divana Osman Bey’i çağıracak. Osman Bey bu durumda ne yapacak?