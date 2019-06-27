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Kurulan şirket sayısı azalırken kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar birliği verileri üzerinden yapılan araştırma raporu yayımlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:31
Kurulan şirket sayısı azalırken kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar birliği verileri üzerinden yapılan araştırma raporu yayımlandı.


2019 Mayıs dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayan TEPSAM’a göre,bir önceki aya göre kapanan şirket sayısınınyüzde 20,94, kapanan kooperatif sayısında yüzde 36 oranında artış olurken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüze 5,85 azalma oldu. TEPSAM Ekonomi Araştırma Koordinatörlüğü verilerine göre kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre 0,34 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı 1,97 oranında azalırken kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 33,33 oranında arttı.


Mayıs ayında kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayında 7,9 oranında artış yaşandı. 2019 yılı Mayıs ayında,2018 yılı Mayıs ayına göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,72 oranında azalırken, kurulan kooperatif sayısı 19,63 oranında arttı. 2019 yılının ilk beş ayında kapanan kooperatif sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,11 oranında azalırken, yine ilk beş aylık dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,37 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,05 oranında artış gösterdi.


TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, 2019 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 6 bin 798 şirket ve kooperatifinyüzde 84,33 ‘ü limited şirketyüzde 13,74’ü anonim şirket yüzde 1,88 i ise kooperatif olduğunu açıkladı. Yıldırım, “Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,84’ü İstanbul yüzde 11,25 ‘i Ankarayüzde 6,44 ‘ü İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti. Bu ay kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı isebir önceki aya göre yüzde 12,30 oranında arttı. 2019 yılında toplam 35 bin 877 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulantoplam 30 bin 640 limited şirket,toplam sermayenin yüzde 72,37’sini 4 bin 741 anonim şirket ise yüzde 27,92 sini oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı Nisan ayına göre yüzde 12,30 oranında arttı. En çok imalat ve inşaat sektöründe şirket kuruldu. 2019 Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 352’si ticaret 956’sı imalat ve 611’i inşaat sektöründe kuruldu.2019 Mayıs ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin 679’u toptan ve perakende ticaret motorlutaşıtları ve motosikletlerin onarımı olurken 292’si inşaat,274’ü imalat, sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin ise 300’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı166’sı inşaat 80’i mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründen gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 518’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı olurken 240’ı inşaat 106’sı imalat sektöründen oldu. Mayıs ayında kurulan 128 kooperatifin52’si konut yapı kooperatifi 22’si tarımsal kalkınma kooperatifi 10’ar adet olmak üzere motorlu taşıyıcılar kooperatifi, sulama kooperatifi ve işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 485 kooperatifin 191’i konut yapı kooperatifi, 78’i tarımsal kalkınma kooperatifi, 54’ü işletme kooperatifi olarak kuruldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:31
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