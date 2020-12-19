Kurulan şirket sayısı art

Kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12.13 arttı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5.02 azaldı. Kurulan şirket adedi bir önceki aya nazaran yüzde 15.51, kapanan şirket adedi de yüzde 22.05 düştü. İlk 11 ayda kurulan şirket sayısı 2019’un aynı dönemine nispeten yüzde 21.75 artarak 92 bin 841’e, kapanan şirket adedi de yüzde 11 artarak 12 bin 206’ya yükseldi. Kasımda 113 kooperatif hayat buldu. Şirketlerin ve kooperatiflerin yüzde 39.59’u İstanbul’da, yüzde 9.21’i Ankara’da, yüzde 6.23’ü İzmir’de kuruldu. Geçen ay kurulan bin 24 yabancı ortak sermayeli şirketten 483’ü Türkiye, 80’i İran, 42’si Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı