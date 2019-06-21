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Kurulan-kapanan şirketler (2)

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, mayıs ayında 6 bin 798 oldu - Mayıs ayında bin 55 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

21 Haziran 2019 Cuma 10:36
Kurulan-kapanan şirketler (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de mayıs ayında 6 bin 798 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, mayısta bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 0,34, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,97 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 33,33 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,94, kooperatif sayısı yüzde 36 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,85 azaldı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,56, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,72 azalırken, kooperatif sayısı 19,63 artış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 49,07, kooperatif sayısı yüzde 7,94 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,55 yükseldi.

- Tüm illerde şirket kuruldu

Bu ayda kurulan toplam 6 bin 798 şirket ve kooperatifin yüzde 84,33'ünü limited şirketler, yüzde 13,74'ünü anonim şirketler, yüzde 1,88'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,84'ü İstanbul, yüzde 11,25'i Ankara, yüzde 6,44'ü İzmir'de kuruldu. Mayısta tüm illerde şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

Öte yandan, ocak-mayıs döneminde, toplam 35 bin 877 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 352'si ticaret, 956'sı imalat ve 611'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 679'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 292'si inşaat ve 274'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Mayıs ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 300'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 166'sının inşaat, 80'inin mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 518'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240'ının inşaat, 106'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan bin 55 yabancı ortak sermayeli şirketin 563'ü Türkiye, 75'i İran ve 67'si Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 93'ü anonim, 962'si limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 677'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 395'i gayrimenkul acenteleri ve 297'si lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 84,18'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:36
  1. kurulan ve kapanan şirket istatistikleri
  2. Mayıs
  3. TOBB
  4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

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