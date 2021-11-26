Kuru ve çatlak eller için evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler

Ellerin çabuk kırışması, çatlaması ve sertleşmesi en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Kuru ve çatlak eller için işte evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler

Avokado

Çok faydalı besinlerden biri de avokadodur ve güzellikte sıkça kullanılmaya başlandı. Avokadoyu iyice ezdikten sonra içerisine bir miktar şeker ve bal ekleyin. İyice karıştırdığınız harika üçlüyü masaj yapar şekilde ellerinize uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra yıkayınız.

Ayçiçek yağı ve yulaf karışımı

Ayçiçek yağının kuru ve yıpranmış cildi nemlendirdiği ve gençleştirdiği kanıtlanmıştır. Nemlendiricilerde bileşen olarak veya tek başına kullanılır ve cildi kurutmadan koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulafın da çok benzer yetenekleri vardır ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için harikalar yaratabilir.

Yulaf

Yulaf ve zeytinyağını iyice karıştırın. Nemlendirici özellikli bu ikiliyi ellerinize dairesel hareketlerle iyice yedirin. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra saf su ile durulayabilirsiniz. İhtiyacınıza göre haftada 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Manuka bal

Manuka balının bol miktarda antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. Geleneksel yöntemle tüketmenin yanı sıra, yenileyebileceği için kuru ve tahriş olmuş cilde de uygulayabiliriz.