Kuru ve çatlak eller için evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler
Vücudumuzun çevresel faktörlerle en sık temas eden bölgelerinden olan ellerin bakımı her mevsimde ayrı bir özen ister.
Ellerin çabuk kırışması, çatlaması ve sertleşmesi en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Kuru ve çatlak eller için işte evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler
Avokado
Çok faydalı besinlerden biri de avokadodur ve güzellikte sıkça kullanılmaya başlandı. Avokadoyu iyice ezdikten sonra içerisine bir miktar şeker ve bal ekleyin. İyice karıştırdığınız harika üçlüyü masaj yapar şekilde ellerinize uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra yıkayınız.
Ayçiçek yağı ve yulaf karışımı
Ayçiçek yağının kuru ve yıpranmış cildi nemlendirdiği ve gençleştirdiği kanıtlanmıştır. Nemlendiricilerde bileşen olarak veya tek başına kullanılır ve cildi kurutmadan koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulafın da çok benzer yetenekleri vardır ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için harikalar yaratabilir.
Yulaf
Yulaf ve zeytinyağını iyice karıştırın. Nemlendirici özellikli bu ikiliyi ellerinize dairesel hareketlerle iyice yedirin. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra saf su ile durulayabilirsiniz. İhtiyacınıza göre haftada 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.
Manuka bal
Manuka balının bol miktarda antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. Geleneksel yöntemle tüketmenin yanı sıra, yenileyebileceği için kuru ve tahriş olmuş cilde de uygulayabiliriz.