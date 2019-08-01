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Kuru saçları olanlar dikkat! Bu maske saçlarınızla barışmanızı sağlayacak

Yıllardır kuru saçlarınız için bir çözüm mü arıyorsunuz? Bu maske şimdiye kadar kullandığınız yöntemleri açık ara farkla sollayacaktır. İşte, en etkili saç maskesinin tarifi…

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
Kuru saçları olanlar dikkat! Bu maske saçlarınızla barışmanızı sağlayacak

Her kadın için saçları önemlidir. Özellikle tüm gün başörtüsü altında kalan saçlar ve saç derisi zaman içinde sorunlara yol açabilir. Hele bir de saçlarınızın yapısı kuruysa... Kuru saçlar çocukluk döneminde de büyük bir sorundur. Çünkü kuru saçları yıkamak ayrı taramak ayrı sorundur. Çocukluğunuzdan bu yana saçlarınızın kuruluğuyla boğuşuyorsanız; uygulamanız gereken en etkili maskeyi açıklıyoruz. Emin olun bu maske yaklaşık bir hafta sonunda yıllardır saçlarınızla ilgili yaşadığınız tüm sorunları bıçak gibi kesecektir.

İşte, kuru saçlardan kurtulmanın en etkili yolu!

Kahveli-ballı saç maskesi

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı kahve (Türk kahvesi, granül kahve ya da filte kahve)
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Hazırladığınız maskeyi dipten uca doğru saçınıza uygulayın.

Saç diplerinize masaj yapmayı da ihmal etmeyin.

Maskeyi uyguladıktan yarım saat sonra saçlarınızı ılık su ve şampuanla yıkayın. 

Saçlarınızdaki ciddi şikâyetlerden kurtulana kadar haftada iki kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Sonrasında ise maskeyi haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır.

Etkisini arttırıyor

Zeytinyağı ile bal saçınızın ihtiyacı olan nemi kazanmasına yardımcı olacaktır. Bu iki şahane malzeme ile birleşen kahve ise maskenin etkisini kat kat artıracaktır.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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