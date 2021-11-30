Kuru patlıcan dolması nasıl yapılır? Kolay tarif

Peki kuru patlıcan dolması nasıl yapılır? İşte kuru patlıcan dolması tarifi...

Malzemeler

2 çorba kaşığı yağ

12 adet kurutulmuş patlıcan

Yeteri kadar sıcak su

150 gram kıyma

3 adet soğan

1 su bardağı Osmancık pirinç

2 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

3 diş kıyılmış sarımsak

1/2 çorba kaşığı nar ekşisi

Tuz, karabiber, pul biber, nane, sumak

Yapılışı

Kuru patlıcanları bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Kısık ateşte kontrol ederek yumuşuyana kadar haşlayın ve suyunu süzün. Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine pirinç, kıyılmış soğan, biber ve domates salçası, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve nane ekleyip karıştırın. Sumak ve 1 çorba kaşığı yağ ilave edip karıştırmaya devam edin. En son nar ekşisi ekleyin ve şöyle bir karıştırdıktan sonra patlıcanların içine bir parmak boşluk bırakacak şekilde doldurun. Tencereye ağız kısımları yukarı gelecek biçimde yerleştirin ve üzerine 1 çorba kaşığı yağ koyup çukur bir tabak yerleştirin. Dolmaların yarısını biraz geçecek kadar sıcak su ekleyin ve kısık ateşte 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.