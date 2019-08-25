Kuru kayısı yatırım aracına dönüşecek

Kayısının bir yatırım aracına dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Malatya’da 2020 Mart ayında devlet desteğiyle 30 bin metrekare alanda ilk etapta 6 bin ton kapasiteyle kuru kayısı lisanslı deposu kurulacak. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, deponun toplam kapasitesinin 10 bin ton, maliyetinin de 18 milyon 600 bin lira olarak planlandığına işaret etti. Deponun ihalesinin 28 Ağustos’ta yapılacağını anlatan Özcan, şu açıklamalarda bulundu: “Kuru kayısı, lisanslı depoyla artık yatırım aracına dönüşecek. Ürünün internet kanalıyla satışı yapılacak. Kendilerini her alanda yatırımcı görenler, kuru kayısıyı lisanslı depoda satın alabilirler. Burada kuru kayısı artık yatırım aracına dönmüş oluyor.