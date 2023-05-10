Kuru incir reçeli: Kaç gram, yarım veya çeyrek malzemeler mi? İşte basit ölçülü zaman kazandıracak tarifi

Kuru incir reçeli faydaları nelerdir? diye merak ediyorsanız, işte bilmeniz gerekenler... Kuru incirin insan sağlığına olan faydaları nedeniyle reçelinin nasıl yapılacağı merak konusu olmuştur. Kuru incir koroner kalp hastalığını önlemede büyük rol oynamaktadır. Bunun yanında düşük sodyum elementi oranına göre yüksek oranda elementel potasyum içerdiği için yüksek tansiyona karşı da koruma sağlamaktadır.

Kuru incirin diğer bir faydası ise kan şekerini düzenlemesidir. İçerdiği potasyumun yüksek olması nedeniyle şeker hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca kuru incir yüksek kalsiyum içermesi nedeniyle de kemikleri güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

KURU İNCİR NASIL TÜKETİLİR? Reçelini deneyin

Kuru İncir Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo kuru incir

2, 5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

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Kuru İncir Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak incirleri ince ince doğruyoruz.

Sonrasında üzerine şekerimizi suyumuzu ekleyip 2 saat bekletiyoruz.

Beklettiğimiz incirimizi ocağa alıp kaynayana kadar yüksek ateşte ve kaynadıktan sonra kısık ateşte kaynatıyoruz.

30 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyip 5 dakika kadar kaynatıp altını kapatıyoruz.

Soğuduktan sonra kavanozlara koyabilirsiniz. Afiyet olsun!