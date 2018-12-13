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Kuru bir cilde sahipseniz...

İtici bir görünüme sahip, pul pul dökülen kuru bir cilde sahipseniz, kuru güller tam sizin için.

13 Aralık 2018 Perşembe 20:17
Kuru bir cilde sahipseniz...

Bazı güzel kokulu gül türlerinin çiçeğinin taçyapraklarında uçucu yağ (gül yağı), tanen, gallik asit, kuersitrin, anthosyanin ve diğer bazı yağlar bulunur.

Güldeki yağlar antiseptik yani mikrop öldürücüdür. Yaraları temizlemede kullanılır. İshali keser, bağırsaklara rahatlık verir. Suyu ile gargara yapılırsa bademcik rahatsızlıklarını geçirir. Bayılmayı giderir. Ciğeri kuvvetlendirir, kalbe ferahlık verir, dimağı takviye eder. Gözler banyo yapılırsa kanlanma ve göz nezlelerine iyi gelir.

Gül çayı şöyle hazırlanır: Kurutulmuş ve saklanmış taçyapraklarından 2-3 tatlı kaşığı üzerine 1 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek bir çay hazırlanır. Bu çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Kavanoza 40 gr gül yaprağı koyun. Üstüne 1 litre saf su ekleyin. 7-15 gün güneşte bekletin. Gerektiğinde gargara, antiseptik, mikrop öldürücü olarak hafif boğaz hastalıklarında kullanabilirsiniz.

3 çay bardağı gül suyuna 1 çay bardağı vazelin konup merhem yapılır. El, dudak çatlakları için günde 2-3 kere sürülür.

4 damla gül yağını saç fırçanıza döküp saçınızı tarayın. Saçlarınızı besleyip canlandıracaktır.

1/2 kilo gül yaprağını, 1/2 kilo iç yağ ile karıştırın. 10-15 gün dinlenmeye bırakın. Çok kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Temiz bir merhem elde edene kadar temiz bir tülbentten geçirin. Cildinize sürerek kullanın.

Kıışın gül kurusuna çok ihtiyacınız olacak. Çünki kış ayları cildi yıpratır. Kışın sert rüzgarları cildi tahriş etme ve kurutmasına sebep olur. Bunu gidermek için bugünden kurutacağınız güller elinizin altında bulunsun. Bu güllerin tarla gülü olması çok daha faydalı olacaktır.

Kuru ciltler için:

İtici bir görünüme sahip, pul pul dökülen kuru bir cilde sahipseniz, kuru güller tam sizin için. Kurutulmuş gül yapraklarını ufalayarak, bulamaç kıvamına gelecek kadar süt, mısır nişastası ve biraz bal ile karıştırıp yüzünüze sürün. 15 dakika beklettikten sonra bu karışımla yüzünüze yavaş yavaş masaj yapın. Bu masaj sayesinde cildinizin kan dolaşımı hızlanacak ve kullandığımız malzemelerin deriye daha iyi nüfuz etmesini sağlayarak yeterli neme sahip olacaktır. Sonra yüzünüzü gönül rahatlığı ile durulayın..

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:30
  1. kuru cilt
  2. kuru ciltler için öneri

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