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Gündem 'Kur'u bahane eden tuzu kurulara şok
Gündem

'Kur'u bahane eden tuzu kurulara şok

İstanbul’da doların TL karşısında değer kazanmasını bahane edip dün ve önceki gün sokağa çıkarak şov yapan 70 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2021-11-25 15:51:00 -
'Kur'u bahane eden tuzu kurulara şok

İstanbul’da doların TL karşısında değer kazanmasını bahane edip dün ve önceki gün sokağa çıkarak şov yapan protestocular gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü’nde izinsiz gösteriler düzenlendiği belirtildi. Eylemcilere dağılma yönünde uyarılarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, ‘uyarılara aldırış etmeyerek görevlilere mukavemette bulunan’ 46’sı erkek 24’ü kadın toplamda 70 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınanlara adli tahkikat başlatıldı.

 

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