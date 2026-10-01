Kurtulmuş'tan Meclis'te yeni anayasa çağrısı: "Ertelenemez bir sorumluluktur"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında yeni anayasa çağrısını yineleyerek, "Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur" dedi.

Aynı konuşmada, 10 Ağustos'ta Meclis'te kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un dikkatle uygulanması aşamasına geçildiğini belirten Kurtulmuş, silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakmasının yetkili kurumların teyidine tabi olduğunu hatırlattı. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddialarının sonuna kadar araştırılmasını isteyen TBMM Başkanı, Meclis'in denetim vazifesine işaret etti; TBMM'nin Filistin davasını takip etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Genel Kurul, yeni yasama yılı açılışı kapsamında özel gündemle toplandı. Kurtulmuş başkanlığındaki oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Hatimoğulları, Bakırhan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP sıralarına giderek Bahçeli ile tokalaştı ve kısa süreli sohbet etti.

Darbe döneminin izlerinin artık tamamen geride kalması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçevenin milletin katılımıyla yenilenmesini mecburiyet olarak tanımladı. "Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz" diyen TBMM Başkanı, Cumhuriyet'in temel nitelikleri ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalar üretilmeden, ortaklaşılabilecek alanlarda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Örgütün feshi yetkili kurumların teyidine tabi

Kurtulmuş, geçen yasama yılında yapılan çalışmaları hatırlatırken 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluş sürecine, raporuna ve çalışmalarına değindi.

Kanunun 467 oyla kabul edilmesiyle "o kapı sonuna kadar açıldı; hayırlı uğurlu olsun" diyen TBMM Başkanı, parlamento tarihinde ender görülen bir mutabakatı sağlayan siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkürü borç bildiğini belirtti. Vekillerin kendi seçmenlerine yasayı anlatmak için çaba gösterdiğini ve siyasi sorumluluk üstlendiğini söyledi. "Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması, bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir" ifadesini kullandı.

Kanunun şartlarının yerine getirilmesinin hukuki sigorta olacağını kaydeden Kurtulmuş, devletin ilgili birimleri görevlerini yerine getirirken parlamentonun da millet adına sürecin takibini devam ettireceğini bildirdi. TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'nda siyasi partilerin temsil edileceğini vurguladı.

Gelinen safhada Meclis'e üç sorumluluk düştüğünü söyleyen Kurtulmuş, bunları kanunun tatbikini kurulacak İzleme Komisyonu marifetiyle takip etmek; terör örgütünün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri ve yürütmenin dosya bazındaki kararlarını hukuk ölçüsü içerisinde izlemek; ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmek olarak sıraladı. 'Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak için atılan kanuni adımların, terörsüz bölge hedefinin de ana taşlarını oluşturacağını kaydetti.

Ayrılıkçı söylemler ile üsluplardan titizlikle uzak durulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız, milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız" dedi. Yasama organının vazifesini, vatandaşların hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapıyı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmak olarak tanımladı.

"Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır"

Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların son günlerde yaşadığı kaygıları dikkatle takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, usulsüzlük ve haksız kazanç iddialarının tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmasını istedi: "Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır."

Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumların ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulaması gerektiğini kaydeden TBMM Başkanı, sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesinin yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gerekli olduğunu söyledi. Parlamentonun denetim kudretinin yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edeceğini belirten Kurtulmuş, "Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir" dedi.

Konya'daki maçta scoreboarda yazılan Filistin mesajı

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında Konya'da oynanan maça da değinen Kurtulmuş, "Konya, Kudüs'ün kardeşidir" dedi. Maçın sadece bir futbol şöleni olmanın ötesinde Türk halkının Filistin davasına verdiği sınırsız desteğin de açık bir meşalesi olmasını anlamlı bulduğunu söyledi.

Maçın 89 dakikasının 59'uncu saniyesinde scoreboarda yazılan "Filistin özgür olana kadar maçı tehir ediyoruz" sözünü insanların ve insanlığın belleğine kazınmış, unutulmayacak bir hatıra olarak niteleyen Kurtulmuş, "TBMM olarak Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse bütün uluslararası platformlarda dile getirdiği küresel adalet çağrısına parlamenter diplomasi kanalıyla katkı vermeyi sürdüreceklerini belirtti.