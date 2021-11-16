Kurtulmuş'tan 15 Temmuz çıkışı: CHP özür dilemeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan Mustafa Hamarat ve işadamlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' mesajına yanıt verdi.

'Defter çok kabarık'

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeyi samimi bir şekilde yapmaları halinde kazançlı çıkacaklarını ifade ederek, 27 Mayıs ve 28 Şubat sürecini hatırlattı. Kurtulmuş, "Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı son zamanlarda bir helalleşmekten bahsediyor. Bu sözlerin inşallah ne manaya geldiğini bilerek bu helalleşmeyi gündeme getiriyor. Türkiyede uzun yıllar o tek parti zamanlarına girmiyorum. Girersek defter çok kabarık. Ama konuları açtığımız zaman CHPnin hakikaten milletimizle helalleşmesi gereken çok konu vardır. Samimiyetle bu helalleşmelerinin kendileri için de hayırlı olacağı kanaatindeyim. CHP uzun yıllar bir devlet partisi olarak milletin hissiyatından, milletin değerlerinden ayrı düşmüş tabiri caizse millet başka telden çalmış, devlet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi başka telden çalmıştı. Ne yazık ki çok partili siyasi hayatımızda da Cumhuriyet Halk Partisi hep darbelerin, olağanüstü dönemlerin destekçisi olarak görülmüştü. Bunu söyleyince kızdıklarını biliyorum. Ama 1960 darbesi öncesi ve sonrası idam kararları aldıktan sonraki süreçlerde bile sevinerek Türkiyenin gündemini dolduran hangi siyasi parti. Aynı şekilde Türkiyenin 28 Şubat sürecinde ikna odalarında 17-18 yaşındaki kızlarımızı ikna ederek başlarını açtırmaya çalışan CHP zihniyeti değil miydi? 27 Nisan Muhtırası sırasında Ordu göreve manşetlerinin atıldığı ve Cumhuriyet mitingleri adı altında seçilmiş hükümete karşı eylemlerin gerçekleştirildiğinde bunların arkasında CHP yok muydu? Çok farklı kesimlerden helalleşmek gerekecektir. Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan CHPdir" ifadelerini kullandı.