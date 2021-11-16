  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kurtulmuş'tan 15 Temmuz çıkışı: CHP özür dilemeli
Siyaset

Kurtulmuş'tan 15 Temmuz çıkışı: CHP özür dilemeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasıyla ilgili olarak yaptığı yorumda ille de helalleşmek istiyorsa '15 Temmuz örtülü bir darbedir' sözünden dolayı özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 22:24:00 -
Kurtulmuş'tan 15 Temmuz çıkışı: CHP özür dilemeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan Mustafa Hamarat ve işadamlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' mesajına yanıt verdi.

'Defter çok kabarık'

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeyi samimi bir şekilde yapmaları halinde kazançlı çıkacaklarını ifade ederek, 27 Mayıs ve 28 Şubat sürecini hatırlattı. Kurtulmuş, "Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı son zamanlarda bir helalleşmekten bahsediyor. Bu sözlerin inşallah ne manaya geldiğini bilerek bu helalleşmeyi gündeme getiriyor. Türkiyede uzun yıllar o tek parti zamanlarına girmiyorum. Girersek defter çok kabarık. Ama konuları açtığımız zaman CHPnin hakikaten milletimizle helalleşmesi gereken çok konu vardır. Samimiyetle bu helalleşmelerinin kendileri için de hayırlı olacağı kanaatindeyim. CHP uzun yıllar bir devlet partisi olarak milletin hissiyatından, milletin değerlerinden ayrı düşmüş tabiri caizse millet başka telden çalmış, devlet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi başka telden çalmıştı. Ne yazık ki çok partili siyasi hayatımızda da Cumhuriyet Halk Partisi hep darbelerin, olağanüstü dönemlerin destekçisi olarak görülmüştü. Bunu söyleyince kızdıklarını biliyorum. Ama 1960 darbesi öncesi ve sonrası idam kararları aldıktan sonraki süreçlerde bile sevinerek Türkiyenin gündemini dolduran hangi siyasi parti. Aynı şekilde Türkiyenin 28 Şubat sürecinde ikna odalarında 17-18 yaşındaki kızlarımızı ikna ederek başlarını açtırmaya çalışan CHP zihniyeti değil miydi? 27 Nisan Muhtırası sırasında Ordu göreve manşetlerinin atıldığı ve Cumhuriyet mitingleri adı altında seçilmiş hükümete karşı eylemlerin gerçekleştirildiğinde bunların arkasında CHP yok muydu? Çok farklı kesimlerden helalleşmek gerekecektir. Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan CHPdir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden Sezai Karakoç şiiri yeniden gündem oldu! #SezaiKarakoç
Gündem

Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden Sezai Karakoç şiiri yeniden gündem oldu! #SezaiKarakoç

Ömrünü İslam medeniyetinin yeniden inşası davasına adayan Diriliş Nesli'nin öncüsü Sezai Karakoç'un vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğa..
Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...
Gündem

Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...

"S-400" ve "F-35" meseleleri hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde b..
Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay