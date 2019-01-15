Kürtleri katliamdan Türkiye kurtardı

Türkiye’nin, Münbiç’te terör örgütü PKK/PYD’ye düzenleyeceği operasyonu Kürtlere yönelik bir askeri harekatmış gibi göstermeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye, Kürtlere saldırırsa Türkiye’yi ekonomik yönden mahvederiz” şeklindeki küstah açıklamasını tarihi veriler yalanlıyor. 1988 yılında Irak’ın kuzeyindeki Halepçe’de gerçekleşen katliamdan kaçan 500 bin Kürt’e sahip çıkan, Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizde yaşayan milyonlarca Kürt vatandaşımızı terör örgütü PKK’nın zulmünden kurtaran, Suriye’deki boşluktan faydalanarak belirli bölgelerde ‘terör diktatörlüğü’ kuran PYD/YPG’yi yerle bir eden Türkiye, her daim Kürtlerin yanında oldu. 2016 yılında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonuyla El Bab ve çevresinde yaşayan 50 bin Kürt’ü terör örgütü DEAŞ’ın zulmünden kurtaran Türkiye, geçtiğimiz yıl düzenlediği Zeytin Dalı Harekatıyla da Afrin’deki 250 bin Kürt’ü, PKK/PYD’nin despotluğundan kurtardı. 2011 yılında başlayan ve 8. yılına giren Suriye iç savaşından kaçan 370 bin Kürt ise güvenli liman olarak gördüğü Türkiye’ye sığındı.

Kürtleri koruduk ve kolladık

Kürtler ne zaman dara düşse sırtını dönen ve onların vahşice katledilmesini seyreden emperyalist devletler, Türkiye’nin Münbiç’te, terör örgütü PKK/PYD’ye gerçekleştireceği askeri operasyonu, Kürtlere yönelikmiş gibi lanse ederek kadim kardeşliğimize darbe vurmak istiyor. Kürtlerle terörü özdeşleştirerek PKK/PYD’ye meşruiyet kazandırmak isteyen ABD yönetimi, çok kirli bir algı operasyonu yürütüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Türkiye Kürtlere saldırırsa, Türkiye ekonomik yönden mahvederiz” şeklindeki küstah sözleri, Türk-Kürt kardeşliğine yöneltilen sabotajı gözler önüne seriyor. Emperyalist devletler eliyle yürütülen kara propagandanın mesnetsizliğini ise tarihi veriler çürütüyor. 1988’de gerçekleşen ve tarihe “Halepçe Katliamı” diye geçen vahim elim olayda, Kürtlerin acısına herkes sağırken sadece Türkiye kucak açtı. Bütün kapıların yüzlerine kapandığı bir dönemde 500 bin Kürt’ü sınırlarından içeriye alan Türkiye, evrensel vicdanın sesi oldu.

Mültecilere sahip çıkıyoruz

Tarihler 24 Ağustos 2016’yı gösterdiğinde, Türkiye, hem sınır bölgesindeki teröristleri temizlemek hem de yüzbinlerce Kürt’ü DEAŞ’ın zulmünden kurtarmak için harekete geçti. El Bab ve çevresine yönelik gerçekleştirilen askeri operasyon başarıyla tamamlanırken yaklaşık 50 bin Kürt de, DEAŞ’ın zulmünden kurtarıldı. 20 Ocak 2018’e gelindiğinde ise bu defa da, PKK/PYD’nin sınırlarımızda oluşturmak istediği terör koridorunu yerle bir etmek için harekete geçildi. Kısa sürede Afrin’e giren ve Türk bayrağını dalgalandıran kahraman askerlerimiz, bölgedeki 250 bin Kürt’ü teröristlerin elinden kurtardı. Suriye’deki iç savaştan kaçan 370 bin Suriyeli Kürt’e de Türkiye hali hazırda ev sahipliği yapıyor.

Bölge halkı huzura kavuştu

40 yıl önce Siirt’in Eruh ilçesinde PKK eliyle başlayan terör eylemleri Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşlarımızın hayatını çekilmez bir hale getirdi. Sözde Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden PKK’lı teröristler, bölge halkına götürülen her hizmeti tarumar etmekten de geri durmadı. Son yıllarda bölgede geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirilirken, tek bir sivil Kürt kardeşimizin burnu dahi kanamadı. Operasyonlar sonrası bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımız rahat nefes alırken, eli kanlı örgüt bitme noktasına geldi.