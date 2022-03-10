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Aktüel Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın yeni mesleği şaşırttı
Aktüel

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın yeni mesleği şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz bestekârlığa soyundu. Şaşmaz, "Eğer beğenirse şarkılarımı Muazzez Ersoy'un okumasını istiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 07:31:00 -
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın yeni mesleği şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın hayatı, hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Şaşmaz en son, Muazzez Ersoy ile Etiler'deki bir dönerci çıkışında objektiflere yansıdı. Çıkışta Muazzez Ersoy, "Necati Şaşmaz'ın yemek daveti üzerine buluştuk" dedi.

Şaşmaz, muhabirlerin "Son dönemde neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Müzikle ilgileniyorum. 1-2 şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim" diyerek hayranlarını şaşırttı.

Oyunculuk kariyerine ilişkin konuşan Necati Şaşmaz, "Okuduğum senaryolar var" demekle yetindi.

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