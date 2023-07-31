'Kurtlar Vadisi' müziği ile anlaşmayı duyurdu

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) başladı.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16'ncı kez kapılarını açtı. Fuar, çok sayıda ihracat sözleşmelerine de önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

Özyurt Silah Sanayi de fuarda 5 ülke ile satış sözleşmesi imzaladı. 3 yıl gibi kısa bir sürede yedi adet silah üreten Özyurt’un bu silahlar arasında ordular tarafından en çok ilgi gören Asi 21 7.62x39 kalibre piyade tüfeğine 5 ülkeden sipariş verildi. Polonya, İngiltere, ABD, Gambiya ve Kenya’nın savunma bakanlıklarından 500 milyon doların üzerinde sipariş alındı.

Fuar esnasında Gambiya ile Özyurt arasında anlaşma yapılacağı sırada paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti. Serdar Özyurt isimli bir şahıs, 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gambiya Genelkurmay Başkanı ile anlaşma yapıldığını duyurdu. Özyurt, paylaşımına "Gambiya Devleti Genel Kurmay Baskanlıgı ile aramızda genel işbirliği sözlesmesi töreni" notunu düştü. İkilinin görüşme anlarındaki videoda Kurtlar Vadisi dizisinin jenerik müziği arka planda yer aldı.

Kaynak: Odatv.com

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