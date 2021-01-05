Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Milyonların yıllarca seyrettiği efsane dizi olan Kurtlar Vadisi'nden hayranlarına müjdeli haber geldi. Son zamanlarda tekrar başlayacağı gündeme oturan dizinin detayları belli oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinin 'elbette başlayacağı' açıklamasında bulunan Güllü Erhan'ın açıklamasından sonra, dizinin hangi isimle başlayacağı da duyuruldu. Kurtlar Vadisi Kaos dizisi merak edilenler arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Hangi kanalda ve hangi gün verilecek? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler olacak? Sorularının yanıtları birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda?

2021 yılının şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisi Show TV'de başlayacağı açıklandı.

Henüz yayın günü belli olmayan dizinin eski yayın günü perşembe günleri olmaktaydı. Kurtlar Vadisi Kaos da aynı şekilde perşembe günleri yayında olabilir. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler olacak?

Kurtlar Vadisi ile özdeşleşmiş Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Dizinin diğer oyuncu kadrosu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.