Kurtlar Vadisi ekrana dönüyor mu? Kanal D yeni genel müdüründen flaş açıklama!

Kurtlar Vadisi yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos adıyla Kanal D ekranlarında olacağı iddia edilmişti. Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Kanal D'nin başına geçen Murat Saygı'dan “Şu an tüm projeleri yeniden değerlendiriyoruz. İsmi söylenenler doğru değil” cevabını aldı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu, yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda izleyici ile buluşacaklarını belirterek çeşitli kanallarla dirsek temasında olduklarına dikkat çekmişti. Şaşmaz'ın bu açıklaması sonrası herkes Kurtlar Vadisi Pusu'nun hangi kanalda ekrana geleceğini merak etmeye başlamıştı. Medya kulislerindeki iddiaya göre; Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Televizyonların yeni yayın dönemine büyük ölçüde yılbaşından sonra geçeceği 2018'in ilk günlerinde ekrana gelmesi bekleniyordu. Yayın tarihi için 2018 Şubat verilse de dizi bir türlü başlayamadı. Dizinin yayın tarihini başrol oyuncusu Necati Şaşmaz şöyle duyurmuştu. Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." demişti.

Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, konuyla alakalı köşesinde bir yazı kaleme aldı. İşte Sina Koloğlu'nun Vadi hayranlarının merakını giderdiği o yazı:

İddia, ‘Kurtlar Vadisi’nin Kanal D’ de başlayacağı’ yönünde... Merak edip sordum. “Şu an tüm projeleri yeniden değerlendiriyoruz. İsmi söylenenler doğru değil” yanıtını aldım. Bir iddia da, ‘BBG’nin Kanal D’de başlayacağıydı’, onu da sordum, “Tüm bunlar için zaman lazım” dediler. Doğrusunu söylemek gerekirse, Murat Saygı’nın Kanal D’nin başına geçmesi doğru bir karar...

Burada çalışmış, kanalın ruhunu bilen bir isim... Yine doğrusunu söylemek gerekirse, uzun bir süredir program ve dizi seçimlerinde epey sıkıntısı vardı kanalın... Saygı, bu anlamda ‘çözüm üretme’ konusunda faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

Sektörde konuştuğum isimler kendisi için, “Rekabet hırsı ve refleksi olan bir isimdir. İlk aşamada yaz için 1-2 yeni proje alır, ama asıl ekime hazırlık yapacaktır” diyor.