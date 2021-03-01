Kürtçü siteden PKK'daki tecavüze 'kürtaj' kılıfı!

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Terör örgütü PKK tarafından dağa zorla kaçırılan binlerce genç kız, örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara maruz kalıyor.

Teslim olan teröristlerin ifadeleri, terör örgütü içerisinde yaşanan rezaleti ve zulmü gözler önüne seriyor. Kandırılarak dağa çıkarılan genç kızlar tecavüze uğruyor, kaçanlar güvenlik güçlerine teslim olurken, kaçamayanlar ise ya öldürülüyor ya da kendi canlarına kıyıyor.

Sözde kadın haklarınının en ateşli savunucusu olduğunu iddia eden terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ve ittifak ortakları ise bu zulmü görmezden geliyor.

Terör örgütü medyası PKK’nın kadınlara yönelik bu zulmünü örtbas etmek için elinden geleni yapıyor.

Tecavüze ‘kürtaj’ kılıfı!

HDP’ye yakınlığıyla bilinen Kürtçü Mezopotamya Ajansı yayınladığı bir haberle, kürtajı iyi bir şeymiş gibi göstererek, zorla dağa kaçırılan kızlara ve Kürt gençlerine, gizliden gizliye “fuhuş yapın ne de olsa kürtaj var” mesajı verdi.

Söz konusu skandal haberde “Yürürlüğe giren kürtaj yasağına karşı direniş bayrağının dalgalandığı Polonya'da kadınlar, kurdukları yardım hatlarıyla dayanışmayı büyüttü. Yasağa karşı bazı kadın örgütleri, kürtaj olmak isteyenlere ülke dışında güvenli bir şekilde bu olanağı sağlıyor.” İfadelerine yer verildi.

Kürtaj cinayettir

‘Kürtaj’ı cinayet olarak görmek yerine ‘kadın hakları’ kategorisine dahil ederek meşrulaştırmaya çalışan örgüt medyası, PKK’daki taciz ve tecavüzlere de kendince çözüm yolu sunmuş oluyor. Böylece, ahlaksız yaşam biçimini meşrulaştıran kürtaj cinayetini savunan çarpık bakış açısına sahip olan HDP ve uzantılarının, iktidara gelmeleri durumunda toplum ahlakının nasıl bir bozulmaya uğrayacağı ortaya çıkıyor.

Öte yandan ‘kürtaj’ yöntemiyle çok sayıda kadının da rahimleri alınarak bir daha hamile kalmaları engellenmiş oluyor. Dünyada hergün kürtaja bağlı olarak yüzlerce kadın hayatını kaybediyor. İnsan neslinin devamı için büyük bir tehlike oluşturan kürtaj ile, dünyadaki ‘cinsel yönelimler’ değiştirilerek çarpık ilişkiler yaygınlaştırılmaya ve insan nüfusu azaltılmaya ya da yok edilmeye çalışılıyor.