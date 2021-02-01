Kurtboğan otu faydaları nelerdir?

Kurtboğan otu nedir, nerede yetişir? Kurboğan otu zararlı mıdır? Kurboğan otu faydaları nedir?

Kurtboğan otu nedir, nerede yetişir?

Halk arasında Kurtboğan (Kaplanboğan) olarak bilinen bu bitki daha çok Kars ve Erzurum bölgelerinde yetişmekte olup bölgenin halkı tarafından romatizmal ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Bu bitki hakkında bilmemzi gereken en önemli şey, Kurt boğan otunun çok zehirli bir bitki olduğudur. Kurt boğan otu, etkisini içerdiği zehirli alkoloidler sayesinde kardiyak dokulardaki, nöral dokulardaki ve kas dokularındaki hücrelerde bulunan sodyum kanallarını etkleyerek gösterir. Kardiyak kaslardaki sodyum kanallarının ani şekilde etklenmesi sonucu taşartm gibi kalp ritim bozuklukları görülür. Kurtboğan otunun oral ve topikal kullanımı kesinlikle güvenli değildir. Çünkü bu bitkiyi, tamamiyle zehirsizleştirmek çok zordur.

En yaygın türü mavi boğan otu olan düğün çiçeğigillerden ve 300 çeşidi olan bir bitkidir. 1,5 metreye kadar uzayabilen, kurtboğan otu olarak da bilinen bir bitkidir. İçeriğinde nişasta, napellin, akonitin gibi maddeler içerir. Akonitin çok güçlü bir zehirdir. Çiçekleri genellikle sarı, koyu mavi ve mor renkte olur.

Kurboğan otu faydaları nedir?

İdrar söktürücü ve terletici etkisi vardır. En büyük özelliği iyi bir ağrı kesici olmasıdır. Sporla uğraşanlarda oluşan krampların geçmesinde kullanılır. Romatizma ağrılarını azaltıcı özelliği vardır. Soğuk algınlığı ve öksürük gibi şikâyetlerde kullanılır. İyi bir sakinleştiricidir. Ateşi düşürür, iyi bir antiseptik olduğundan iltihapları önleyici etkisi vardır.