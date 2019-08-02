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Kurtar Çakın’ın objektifinden 45’ınci yılında Kıbrıs

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını çektiği fotoğraflarla dünyaya ilk duyuran gazeteci Kurtar Çakın’ın, Sanko Sanat Galerisi’nde 19 Temmuz’da açtığı, “Kurtar Çakın’ın Objektifinden 45’inci Yılında Kıbrıs” temalı 5’inci fotoğraf sergisi, 19 Ağustos’a kadar gezilebilecek.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:29
Kurtar Çakın’ın objektifinden 45’ınci yılında Kıbrıs

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını çektiği fotoğraflarla dünyaya ilk duyuran gazeteci Kurtar Çakın’ın, Sanko Sanat Galerisi’nde 19 Temmuz’da açtığı, “Kurtar Çakın’ın Objektifinden 45’inci Yılında Kıbrıs” temalı 5’inci fotoğraf sergisi, 19 Ağustos’a kadar gezilebilecek.


Çakın, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. Yıldönümünde açtığı serginin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Kahraman Türk Ordusu’nun 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nda iki aya yakın bir süre görev yaptım. Bu anlamlı günü 54 fotoğrafımla unutturmamak için sergiyi açtım” dedi.


Kıbrıs’ın önemini genç nesillere anlatmak, topluma unutturmamak gerektiğini kaydeden Çakın, “Kıbrıs’ı unutturmamız gerekir. Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşanan katliamın fotoğraflarına yer verdiğim sergi, bugünlere kolayına gelinmediğinin belgesidir” diye konuştu.


Çakın’ın Sanko Sanat Galerisi’nde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünden bir gün önce, 19 Temmuz’da açtığı fotoğraf sergisi, 19 Ağustos’a kadar gezilebilecek.


Kurtar Çakın


1946 yılında Mersin’de doğan Kurtar Çakın mesleğe lise yıllarında başladı. Türk Haberler Ajansı ve Günaydın Gazetesi’nde muhabir ve temsilci olarak 16 yıl süreyle görev yaptı. Sabah Gazetesi’nde 6 yıl bölge temsilciği yapan Çakın, Kanal 6 Televizyonu bölge temsilciliği görevinde bulundu.


Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde 12 yıl başkanlık yapan Kurtar Çakın, Günaydın Gazetesi’nde çalıştığı dönemde 1973 yılında Arap-İsrail Savaşı’nın Şam cephesinde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda, İran-Irak Savaşı’nın İran cephesinde ve iki kez İsrail-Lübnan Savaşı’na görev yaptı.


Kıbrıs Barış Harekatı’nda Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını çektiği fotoğraflarla dünyaya ilk duyuran gazeteci oldu. Bu fotoğraflar dünya basınında da yer aldı. Katliamlar sonrası çektiği bir fotoğraf “Dünyanın En Acı 43 Fotoğrafı” arasında yer aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1978 yılında “İnsanlarıyla Satılık Köy” haberiyle ikincilik, 1979 yılında Kahramanmaraş Katliamında çektiği fotoğrafla ikinciliğe layık görüldü.


“İnsanlarıyla Satılık Köy” haberinin öyküsü ünlü oyuncu Şener Şen’in başrolünü oynadığı “Züğürt Ağa” filmiyle beyaz perdeye aktarıldı.


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmeti Ödülü sahibi olan Kurtar Çakın Ankara Üniversitesi İletişimliler Vakfı tarafından geçtiğimiz yıllarda “40 Yılın En İyi Gazetecisi” ödülüne değer görüldü. Gazeteci Kurtar Çakın, Kıbrıs Barış Harekatı’nda çektiği fotoğrafları Adana ve Mersin’in ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde katliamların yaşandığı Muratağa Köyü’nde sergiledi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:29
  1. fotoğraf
  2. sergi
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