‘Kurtar bizi Akın Paşa!’

Yavuz Selim İstanbul

Orman yangınlarını fırsat bilen fondaşların AK Parti iktidarına iftira atma aracına dönüşen Türk Hava Kurumu’nun yakın dönemde nasıl batağa sürüklendiğine ilişkin mühim bilgilere ulaşıldı.

THK enkazı böyle oluştu

CHP’nin algı operasyonu başlatıp daha sonra kendi kendini yalanlamak zorunda kaldığı Türk Hava Kurumu (THK) gündemdeki yerini koruyor. 1925’te kurulan THK, dernek statüsünde faaliyet yürütüyor. 1.8 milyarlık borç yükü altında olan ve mevcut idare tarafından bankalarla yapılan anlaşma neticesinde borç ödemesi 2 yılı ödemesiz olmak üzere 8 sene ötelenen THK’nın bu hale nasıl geldiği kamuyounda merak ediliyordu. Tartışmaların odağındaki THK’nın hava ambulans filosundaki helikopterlerinin birçoğunu sattığı, kimisinin haciz yoluyla elden çıktığı, 2015-2018 döneminde kurumdan onlarca personelin atıldığı, hiçbir yetkinliği olmamasına rağmen karaparacı Sezgin Baran Korkmaz’ın THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne kurtarıcı olarak getirildiği, THK Vakfı yönetimine ise FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan’ın atandığı belirlendi.

FETÖ ilişkileri, yolsuzluklar

Darbe sürecinde FETÖ’cü Akın Öztürk ile boy gösteren THK Üniversitesi’nin 2015-2016 mezuniyet törenine Öztürk’ün baş misafir olarak katıldığı tespit edilirken, 15 Temmuz’dan iki hafta önce THK Üniversitesi’nde yapılan toplantıda, “Aydınlık günlere az kaldı, Akın Paşa bizi kurtaracak” denildiği ve bu skandalın savcılığa intikal ettiği bildirildi. 2009-2014 dönemindeki başkan Osman Yıldırım’ın “yolsuzluk” nedeniyle cezaevine girdiği THK’da usulsüzlüklerin devam ettiği, 2015-2018 tarih aralığını kapsayan 22 suç duyurusu dosyasının savcılıklara intikal ettirildiği kaydedildi.

Mallar, helikopterler nerede?

Akit’e konuşan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yüksekokul eski Müdürü ve Havacılık Emniyeti Kurumu Derneği Başkanı Dr. Erdal Dursun, THK’nın baş döndüren çöküş sürecini, kuruma yönelttiği sorularla tek tek ifşa etti. THK’nın satılan gayrimenkul ve araç-gereçlerine değinen havacılık uzmanı Dr. Erdal Dursun, “11 Ekim 2015 - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında kaç tane THK gayrimenkulü satılmıştır? Aynı tarih aralığında kaç tane gelir getirici THK şubesi kasıtlı şekilde kapatılmıştır? THK Hava Ambulans Filosu’nda bulunan ve Sağlık Bakanlığımıza hizmet veren gıcır gıcır, pırıl pırıl ambulans helikopterlerden kaç tanesi satılmış ve kaç tanesi haciz marifetiyle kaybedilmiştir?” ifadelerini kullandı.

Personeli neden kovdu?

THK’daki personel kıyımını gündeme getiren Dr. Dursun, “11 Ekim 2015 - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında Genel Başkanlık görevini yürüten malum şahıs döneminde Türk Hava Kurumu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı ve Vakfa bağlı teşekküllerden kaç personel işten atılmıştır?” sorusunu yöneltti.

Darbeci öztürk’ün THK’da işi ne?

THK Üniversitesi’nin FETÖ darbecisi eski Orgeneral Akın Öztürk ve eski Tümamiral Hakan Üstem ile yakın ilişkisine dikkat çeken Erdal Dursun, “15 Temmuz FETÖ/PDY hain darbe girişiminin ele başlarından eski Orgeneral Akın Öztürk, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin programlarına hangi gerekçeyle katılım sağlamıştır? Darbeden birkaç hafta önce gerçekleştirilen mezuniyet törenine kimin davetiyle FETÖ mensubu Sahil Güvenlik eski Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ile birlikte gelmiştir ve sahnede boy göstermişlerdir? Bu katılımın fotoğrafları kimin talimatıyla 15 Temmuz’dan sonra apar topar her yerden sildirilmiştir?” dedi.

‘Bizi kurtaracak’ diyenler kim?

Havacılık Emniyeti Kurumu Derneği Başkanı Erdal Dursun, 15 Temmuz darbesinin hemen öncesinde tertiplenen toplantıda, “Akın Paşa bizi kurtaracak” denildiğini şu sözlerle ifade etti: “15 Temmuz FETÖ/PDY hain darbe girişiminden birkaç hafta önce ‘Aydınlık günlere az kaldı, Akın Paşa bizi kurtaracak’ şeklinde açıklama yapılan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki toplantı sonrasında bu konuya şahitlik edenlerce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan 2016/110338 dosya numaralı suç ihbarındaki şahit ifadeleri nerededir?”

Karaparacı korkmaz muamması

THK’daki Sezgin Baran Korkmaz skandalına değinen Erdal Dursun şunları söyledi: “Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı’nda 24 Ekim 2016 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz hangi gerekçeyle Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne atanmıştır? Bu Yönetim Kurulu toplantısına Başkanlık eden malum Genel Başkan işlemi hangi faydayı ve yararı gözeterek aldırmıştır? Neticesinde kurumsal açıdan nasıl bir menfaat elde edilmiştir?”

Her dönemde skandallar

THK’nın 2009-2014 dönemindeki başkanı Osman Yıldırım’ın “yolsuzluk” nedeniyle cezaevine girdiği biliniyor. 1 yıl cezaevinde yatan Yıldırım’ın, THK’yı aile çiftliğine çevirdiği ve FETÖ’nün belediye imamı Erkan Karaarslan’ı THK Vakfı’nın yönetimine aldığı sır değil. Aynı THK’da usulsüzlüklerin devam ettiği, 2015-2018 tarih aralığını kapsayan 22 suç duyurusu dosyasının savcılıklara intikal ettirildiği kaydedildi. Erdal Dursun, o yolsuzlukların şu anda kumun idaresini yürüten kayyum heyeti tarafından ısrarla takip etmesi gerektiğini vurguladı.

FETÖ’cü cuntacı Akın Öztürk THK’nın faaliyetine katılmış.