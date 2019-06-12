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Kurtalan’da buğday hasat dönemi başladı

Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Siirt’in Kurtalan ilçesinde buğday hasadına başlandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:43
Kurtalan’da buğday hasat dönemi başladı

Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Siirt’in Kurtalan ilçesinde buğday hasadına başlandı.


Siirt’in Kurtalan ilçesinde 500 bin dönüm arazide buğday hasadına başlandı. Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, buğdayda hasat sezonunu açtıklarını söyledi. İlçe genelinde 500 bin dönüm buğday, 50 bin dönüm arpa 20 bin dönüm mısır yetiştirildiğini aktaran Günbat, mevsimsel yağışların güzel geçmesine rağmen buğdayda rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu ifade etti. Günbat, “Geçen yıllara nazaran buğdayda yüzde 20 verimin düşük olduğu tespit ettik. Yağmurların çok yağması ve yeterince zirai mücadelenin yapılmaması kaliteli bir ürünün elde edilmemesine neden oldu yine de çok şükür ediyoruz. Ama tarımda girdilerin çok pahalı olması nedeni ile çiftçi bu şekilde hububata yani kuru tarımda kazanmıyor. Tarım girdileri çok maliyet yüklemesi nedeni ile çiftçilerimiz zor durumda. Bunların başında da mazot ve gübre gelmektedir. Geçtiğimiz yıl 120 bin ton hububat rekoltesi elde edilirken bu yılki rekoltenin 100 bin civarında olması bekleniyor bu da ülkemiz ekonomisine büyük yansıması oluyor” dedi.


Çiftçiler de masraflarının yüksekliğinden şikayet ederek yetkililerden özellikle gübre ve mazot fiyatlarında düzenleme yapmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:43
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