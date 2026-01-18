Kürtaj başına 600 bin lira almışlar! Yasa dışı kürtajı polis bastı: Doktorlar gözaltında

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunun, yasa dışı kürtaj yaparak anne karnındaki 10 haftanın üzerindeki bebekleri düşürdüğünü tespit etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, önceki gün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet İ.’nin (55), Doktorlar Caddesi’ndeki muayenehanesine operasyon düzenledi. Operasyonda Dr. Mehmet İ. ile eşi Alara İ. (47), tıbbi sekreter Seher Z. (46) ve kürtaj yaptıran bir kadın gözaltına alındı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Muayenehanede ekiplerin aramasında, kürtaj sonrası poşet içerisindeki ve 10 haftanın üzerinde olduğu öğrenilen bebek cenini bulundu. Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı’na gönderildi. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, doktora kürtaj yaptıracak hamile kadınları yönlendirdiği öğrenilen başka bir doktor ile aracılık ettiği tespit edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

İŞLEM BAŞINA 600 BİN TL

Yapılan soruşturma kapsamında, evlilik dışı hamile kalan 20’ye yakın kadının ve 16 yaş altı hamile çocukların, anne karnında 10 haftanın üzerindeki bebeklere kürtaj yapıldığı ya da satılması yasak olan haplarla düşük yaptırıldığı iddia edildi.

Kürtaj işleminin 600 bin liraya yapıldığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınan 5 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Dr. Mehmet İ., eşi Alara İ. ve tıbbi sekreter Seher Z. ise bugün adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.