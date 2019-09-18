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Kürt Siyasetçi Cemal Toptancı: Suçunu itiraf eden HDP il yöneticileri hakkında gereken yapılmalı

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu Başkanı Cemal Toptancı, "Hacire Akar’ın oğlunu kendisine teslim eden HDP’dir. Bu eylemiyle HDP, Kürt çocuklarını kaçıran ve bir istasyon görevini yapan bir yapı olduğunu itiraf etmiştir. İtirafta bulunan HDP’li yöneticiler için başlatılan soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılması ve gereken işlemlerin yapılması gerekir" dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
Kürt Siyasetçi Cemal Toptancı: Suçunu itiraf eden HDP il yöneticileri hakkında gereken yapılmalı

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Annelerin çocuklarının HDP tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl binası önündeki eyleme ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu Başkanı Cemal Toptancı, “Hacire Akar’ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki mücadelesi sonrasında kendisine oğlu teslim edilmiştir. Hacire Akar’ın oğlunu kendisine teslim eden HDP’dir. Bu eylemiyle HDP, Kürt çocuklarını kaçıran ve bir istasyon görevini yapan bir yapı olduğunu itiraf etmiştir. İtirafta bulunun HDP’li yöneticiler için başlatılan soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılması ve gereken işlemlerin yapılması gerekir.” dedi.

“HDP, Kürt çocuklarını kaçıran bir yapı olduğunu itiraf etmiştir”

Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu Başkanı Cemal Toptancı, dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak “Hacire Akar’ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki mücadelesi sonrasında kendisine oğlu teslim edilmiştir. Hacire Akar’ın oğlunu kendisine teslim eden HDP’dir. Bu eylemiyle HDP, Kürt çocuklarını kaçıran ve bir istasyon görevini yapan bir yapı olduğunu itiraf etmiştir. Hacire Akar, ‘Oğlumu getirmezlerse dünyalarını başlarına yıkarım’ demişti ve bunun üzerine HDP, dünyanın başlarına yıkılmaması için oğlunu anneye teslim ettiler.” dedi.

"Başlatılan soruşturma bir an önce sonuçlandırılmalı"

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı görevlilerinin zaten hepsinin birer PKK militanı olduğunu hatırlatan Cemal Toptancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HDP’nin mevcut yönetiminin bizatihi suçlu bir parti olduğunu, PKK’ya ve dağa militan kaçıran bir istasyon olduğunu, insan kaynakları sağladığını ortaya koymuştur. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı görevlileri hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturmanın bir an önce bitmesi lazım ve HDP’nin yetkililerine yönelik gereken yasal işlemlerin yapılması gereklidir. HDP’nin şuanki mevcut yönetimi suçunu itiraf etmiştir ve daha fazla beklemenin manası yoktur.”

“Erdemli aileler, hafife alınmak isteniyor”

Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu Başkanı Cemal Toptancı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin şanlı ve erdemli direnişi sulandırılmak isteniyor. O aileler, hafife alınmaya, hiç ilgisiz ve alakasız yerlerde FETÖ yanlıları tarafından oturma eylemleri yapılmaya çalışıyıor. Ailelerin Diyarbakır’daki eylemi esasında başarıya ulaşmıştır.”

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. PKK

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