SON DAKİKA
Gündem Kürt şarkıcı Şivan Perwer, terör örgütü için salya sümük ağladı: Kürdistan’ı zalimlere bırakmayın
Gündem

Kürt şarkıcı Şivan Perwer, terör örgütü için salya sümük ağladı: Kürdistan’ı zalimlere bırakmayın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kürt sanatçı Şivan Perwer, çektiği videoda hüngür hüngür ağlayarak, Suriye hükümetinin terör örgütü YPG karşısındaki zaferini hazmedemediğini ortaya koydu.

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında YPG'ye yönelik başlattığı operasyon sonuç verdi. Terör örgütü, tası tarağı toplayıp bölgeyi terk etti.
Teröristlerin Suriye hükümetiyle anlaşmak zorunda kalması ise en çok terör yandaşlarını üzdü.
Kürt sanatçı Şivan Perwer, çektiği videoda hüngür hüngür ağlayarak Suriye hükümetinin zaferini hazmedemediğini ortaya koydu. Perver, Kürtçe olarak "Ey Kürt halkı bırakmayın, müsaade etmeyin. Kürdistan perişan. Yüreğim yanıyor. Kürdistan'ı zalimlere bırakmayın" ifadelerini kullandı.

1
Yorumlar

muratt

Daha çok ağlayacaksınız....

ayrımcı

sende yanacaksın bekle
