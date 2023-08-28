Kürt olduğunuz için değil, görgüsüz olduğunuz için! Bi gidin işinize be

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, sosyal medyada zenginliğini göstermek için video çeken ve haklı olarak eleştirilen kadının ailesi tarafından yapılan açıklamayı köşesine taşıdı. Ailenin, görgüsüzlüğe politik kılıf giydirdiğini belirten Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sosyal medyada zenginliğini göstermek için video çeken bir kadın haklı olarak eleştiriliyor.

Aile açıklama yapmış.

"Elazığlı olmamız ve Kürt iş insanı olmamız ayrıca tüm yaşantımızda demokratik bir düşünceye sahip olmamızdan dolayı birtakım ayrıştırıcı faşist zihniyetler ve gayri ciddi kişiler tarafından hedef gösterilmiş durumdayız" diyorlar.

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Kusura bakmayın ama yok öyle bir şey.

Hangi zengin Kürt diye linç edilmiş?

İnsanlar sadece "Bize ne niye gözümüze sokuyorsunuz" diyorlar.

Görgüsüzlüğe politik kılıf giydirmek de ayrı bir rüküşlük haberiniz olsun."