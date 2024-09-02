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Gündem Kürt olduğu için öldürüldüğü iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı
Gündem

Kürt olduğu için öldürüldüğü iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 01:18:00 -
Kürt olduğu için öldürüldüğü iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medyada provokatörlük yaparak bir kişinin Kürtçe konuştuğu için öldürüldü’ yalanı algıdan ibaret olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Yapılan incelemeler neticesinde, H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 turistin Fatih ilçesindeki alkollü bir mekanda Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. ile ‘kadınlara yan bakma’ mevzusundan kavga ettiği belirlenmiştir” denildi.

İletişim Başkanlığı Dezanformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti” iddiasını yalanladı.

Konuyla ilgili Dezanformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:.

“İstanbul'a turistik amaçlı gelen H.L.T. isimli maktulün saldırıya uğraması ile ilgili iddialar provokasyon amaçlıdır.

Yapılan incelemeler neticesinde, H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 turistin Fatih ilçesindeki alkollü bir mekanda Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. ile ‘kadınlara yan bakma’ mevzusundan kavga ettiği belirlenmiştir.

Mekanın güvenlik görevlisi U.Y.'nin 3 turisti darp ederek mekanın dışına çıkardığı, o sırada H.O.'nun masadan aldığı bıçakla otel dışına çıkan maktul H.L.T.'yi 2 yerinden yaraladığı tespit edilmiştir.

Yaralanan H.L.T. hayatını kaybederken, şüpheli H.O., ağabeyi Z.O. ve güvenlik görevlisi U.Y.'nin olay yerinden firar ettikleri tespit etmiştir.

Konu ile ilgili çalışmalar ivedilikle devam etmektedir.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme amaçlı provokasyonlara itibar etmeyiniz”

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