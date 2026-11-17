Mısır’ın güneyindeki Asyut Üniversitesi Hastanelerinin acil servisine ağır yaralı olarak getirilen çocuk için göz hastalıkları ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan bir ekip kuruldu. Çekilen tomografi ve kontrastlı damar görüntülemeleri, kalemin göz çukurunun derinliklerinden geçerek iç şah damarı ve kavernöz sinüs adı verilen toplardamar bölgesinin yakınına ulaştığını gösterdi.

Beyin cerrahları ameliyatta hazır bekledi

Doktorlar, kalemin çıkarılırken yerinden oynamasının ölümcül kanamaya veya kalıcı sinir hasarına yol açabileceğini belirledi. Acil ameliyatta göz cerrahları kalemi çıkarırken beyin cerrahisi ekibi, olası bir kanama ya da damar hasarına anında müdahale etmek üzere ameliyathanede hazır bulundu.

Sağlık ekibi, kalemi hayati damarlara zarar vermeden tamamen çıkardı. Çocuğun yaşamsal bulguları ameliyat boyunca sabit kaldı.

Çocuk bilincini tamamen geri kazandı

Ameliyatın hemen ardından, çocuk henüz genel anestezi altındayken çekilen beyin tomografisinde kanama görülmedi. Yoğun bakıma alınan çocuk uyandığında bilincini tamamen geri kazandı ve herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Sonraki kontrastlı görüntülemede iç şah damarı ile kavernöz sinüsün zarar görmediği belirlendi. Sağlık ekibi, çocuğun durumunun stabil olduğunu açıkladı.