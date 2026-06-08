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Gündem 'Kürsü' atışmaları sürerken TBMM programında "CHP" boşluğu
Gündem

'Kürsü' atışmaları sürerken TBMM programında "CHP" boşluğu

Yeniakit Publisher
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'Kürsü' atışmaları sürerken TBMM programında "CHP" boşluğu

Koltuk kavgalarının yaşandığı CHP'de karşılıklı "kürsü" atışmaları devam ederken CHP Grup Toplantısı TBMM'nin haftalık gündeminde yer almadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde genel merkez yönetimi ile Meclis grubu arasında devam eden "yetki" ve "kürsü" atışmaları sıcaklığını korurken, TBMM’nin 9 Haziran 2026 Salı gününe ait resmi çalışma programı belli oldu.

Paylaşılan resmi programa göre, Meclis’te grubu bulunan diğer partilerin toplantıları yer alırken, CHP Grup Toplantısı haftalık gündeme dahil edilmedi.

Meclis programında "CHP" boşluğu

TBMM tarafından yayımlanan resmi randevu ve gündem çizelgesinde; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) gibi yapıların grup toplantı saatleri belirlenmiş durumda.

Ancak Salı günlerinin gelenekselleşen hitaplarından biri olan CHP Meclis Grup Toplantısı'nın programda yer almaması, parti içindeki krizin Meclis takvimine doğrudan yansıdığını gözler önüne serdi.

 

Kürsüye kim çıkacak?

Genel Merkez: CHP Sözcüsü Müslim Sarı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Meclis'te konuşma hakkının Genel Başkan'a ait olduğunu savunurken, Özgür Özel'in grup başkanlığı seçiminin hukuken sakat olduğunu ileri sürüyor.

Meclis Grubu: CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın gibi isimler ise CHP Grup İç Yönetmeliği’ne işaret ederek grup toplantısını toplama ve yönetme yetkisinin yasal olarak Özgür Özel’de olduğunu vurguluyor.

Karşılıklı açıklamalarla tansiyonun yükseldiği partide, Meclis kürsüsünün bu hafta sessiz kalması, gözleri tarafların bir sonraki hukuki ve siyasi hamlelerine çevirdi.

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