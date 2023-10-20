Kürşat Mican'dan 'hilafet' çağrısı! 'Müslümanlara düşen cihad için kıyama kalkmaktır'

Platform adına açıklamayı Kürşat Mican yaptı.

"Öncelikle ifade edelim ki; yarım asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan ve dünyanın gözü önünde zulmün, vahşetin, haksızlığın, hukuksuzluğun, insan kıyımının her türlüsüne maruz bırakılan Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında her daim yanlarındayız." diyen Mican, "Art arda gerçekleşen iki cihan harbinin akabinde dünyanın o günkü karmaşasından faydalanılarak bir oldu bitti ile 1948’de kurulan, Ortadoğu’nun kalbine habis bir ur gibi bırakılan ve o gün bugündür haksızca, hukuksuzca, illegal bir şekilde genişleyerek sınırlarını büyüten ve Filistinli kardeşlerimizi dar bir sahaya hapsederek vahşice katleden, zulmeden, açlığa ve susuzluğa mahkum bırakan katil İsrail işgalcidir, suçludur, zalimdir, bebek katilidir, soykırımcıdır." ifadelerini kullandı.

Mican, "Her zulmünü Avrupa'daki soykırıma sığınarak yapan Siyonist İsrail, hem savaş suçu işlemekte hem soykırım yapmaktadır, bugün buna çanak tutan herkes bir gün yargılanacaktır." mesajı verdi.

"İşgalci İsrail’in Filistin topraklarından derhal çekilmesini ve bu mütecaviz durumun, haksızlığın, zalimliğin, vahşetin son bulmasını istiyoruz" çağrısında bulunan Kürşat Mican şöyle devam etti:

Coğrafyamızda sınırı olmayan ABD İsrail’i desteklemek için on binlerce kilometre uzaktan bölgemize dünyanın en büyük savaş gemileriyle gelmiştir.



Sözde demokrasinin ve insan haklarının hamisi olduğunu iddia eden ABD; barışı sağlamak, İsrail’in savaş suçu işlemesini, fosfor bombalarıyla masum sivilleri katletmesini, hastaneleri vurmasını engellemek yerine İsrail’i şımartıcı, teşvik edici, destekleyici beyanatlar vermektedir.



ABD’nin bu kadar donanımlı savaş gemileriyle, üstün silahlarıyla bölgemize gelmesi acaba neyin işaretidir? Yoksa Netenyahu’nun da dediği gibi Ortadoğu’nun haritalarını değiştirmeyi mi hedeflemektedir?



Biz Amerika’nın suç dosyasını Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan, Vietnam’dan, Kızılderililer'den, Afrikalı kardeşlerimize yaptığı zulümlerden biliyoruz.

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Ulaştığı gücü sömürdüğü insanlardan, döktüğü masum kanlarından, haksızlık ve zorbalıktan aldığını da biliyoruz.



Şimdi bu coğrafyaya en büyük savaş gemileriyle gelmesi türlü entrikalarla yeni sömürü alanları oluşturmak ve Büyük Ortadoğu planını gerçekleştirmek içindir. Ve şunu açıkça söyleyelim ki Arz-ı Mevud hayalini hayata geçirmek amacıyla atılan bu adımlar Ortadoğu’yu kan gölüne çevirecek, bu ateş bize de sıçrayacak ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olacaktır.

ABD ve tüm emperyalist devletler bilsin ki; şeytani planlarınızı Türk Milleti iyi biliyor. Söz konusu Vatan ve Mukaddesat olunca tarihte ecdadımızın yaptıkları bizim de yapacaklarımızın teminatıdır. Bu coğrafyada ameliyat yapmaya kalkışanlar şunu kafasına iyi soksun ki; ilk hamlelerinden itibaren kendi ülkelerinde de hiç kimse rahat uyuyamayacaktır.

Ey ABD geçmişten bu güne insanlığa yaptığın zulüm ve katliamlarla kendi hazin sonunu hazırlıyorsun. Zulüm asla payidar olmaz. Döktüğünüz kanlarda boğulacağınız günler yakındır!



Ey vahşete doymayan Amerika; köpeğin, uşağın Netanyahu’yu da al bölgemizden defol! Akdeniz’den defol! Coğrafyamızdan defol!



Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza çağrımızdır. Siha'mızı düşüren uçağın İncirlik’ten kalktığı iddia edildi, daha sonra ise Ürdün denildi.

Her ne olursa olsun, yıllarca bölücü teröre destek olan İncirlik üssünün kapatılmasını istiyoruz.



Tüm dünyada dağınık bir vaziyette yaşayıp bir olamayan, zulme ve haksızlığa uğrayan Müslümanların artık bir olma vakti gelmiştir. Onun için de Halifelik makamının tekrar hayata geçirilmesini, iki milyar Müslümanın tek çatı altında toplanmasını, daha güçlü olmasını istiyoruz.

Bugün Yahudi, Hristiyan, Müslüman tüm insanlık kabul etmektedir ki Kudüs sancağımız yüzyıllarca ay yıldızlı bayrak ve Devlet-i Aliye gölgesinde huzur bulmuştur ve yine ancak bu Nizam-ı Alem tesis olduğun da huzur bulacaktır.



Ve biz Müslüman Türk Gençliği olarak Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı katliamlara artık dayanamıyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz.

Biliyoruz ki bu zulüm bu şekilde, uzaktan izleyip hayıflanarak bitmeyecek.



Zalimlere sessiz kalmak Türk’ün kitabında yoktur! Tarihinde yoktur! Töresinde yoktur! Damarlarında dolaşan asil kanda yoktur!



Müslümana yakışan en güzel haslet cesarettir. Korkaklık ve tembellik kafirlerin, zalimlerin üzerine olsun.



Biz Cihadın boynumuzun borcu olduğuna inanan bir milletiz. Ve cihat ilan edip zulmün kökünü kurutmaya hazırız, zalimlerden korkmuyoruz. Ve kardeşlerimiz tarihin en büyük zulümlerinden birine uğrarken, ‘Neredesiniz Ey Müslümanlar!’ diye haykırırken bütün Müslümanlara düşen haçlı ordusuna karşı cihad için kıyama kalkmaktır! Kahrolsun eli kanlı katil İsrail! Yıkılsın siyonizmin iş birlikçisi emperyalist ABD!

Yaşasın özgür Kudüs! Var olsun Mescid-i Aksa! Yaşasın Türk İslam birliği! Yaşasın nizam-ı alem!