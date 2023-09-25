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Siyaset Kürşad Zorlu cevapladı: Muharrem İnce İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı?
Siyaset

Kürşad Zorlu cevapladı: Muharrem İnce İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı?

Yeniakit Publisher
2023-09-25 19:06:00 -
Kürşad Zorlu cevapladı: Muharrem İnce İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Muharrem İnce ile ilgili "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday mı olacak?" sorusunu cevapladı.

CHP tarafındn ortaya atılan, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İYİ Parti'nin İBB adayı olacak" iddiası Kürşad Zorlu'ya soruldu.

Kürşad Zorlu, iddianın gerçek dışı olduğunu öne sürerek, şu cevabı verdi:

Sayın İnce cumhurbaşkanlığı adaylığında bulunmuş, halen de bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla bu tür iddiaların netleştirilmeden ve gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulması, başta o partinin mensuplarına bir yönüyle saygısızlık ama biz kendisine çok saygı duyuyoruz. Şunun altını çizerek, bu konunun kapanmasını diliyorum, Sayın Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir, bu bilgi doğru değildir.

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