Küresünniler Derneğinden ihtiyaç sahiplerine destek

Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Bayramı öncesi yardım yapıldı.

Konuşla ilgili açıklamalarda bulunan Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi ve maddi yardımlarda bulunduklarını belirterek, “İslam alemi olarak bu sene korona virüs sebebiyle alışık olmadığımız bir Ramazan ayını yaşamak durumunda kaldık. Dini ve milli kültürümüzde paylaşmanın ruhunu her zaman diri tutan milletimiz, mağdur olan kişileri minnetvari ve ezik bir yaklaşımla değil, her zaman hak sahibi olarak görmüş ve infak noktasında olması gereken vakarlı, paylaşımcı ve yardımsever duruşunu göstermiştir. Maddi ve manevi zenginliğin doruk noktası olan bu durmuşlar her zaman şer ve inanç yoksunu, Yaradan’ına savaş açmış güruhları da rahatsız etmiş, aynı zamanda karşıt tepki göstermelerine neden olmuştur. Nitekim son günlerde Vefa Sosyal Destek Gruplarına karşı yapılan saldırılar, bu gözü dönmüşlüğün ve zalimliğin pik noktasıdır. Hayvani duyguların bile bu kadar alçalamayacağı, onların bile kendi cinslerine gösterdikleri merhamet kadar aşikardır. Çünkü insan olan ve inancı olan değer sahibi varlıklar bu zalimliği yapamazlar. Bu saldırılardan birinin de özellikle ilimiz Özalp ilçesinde kalleş ve hain PKK terör örgütü tarafından yapılması, ilimiz ve ülkemiz adına bizleri ayrıca üzmüştür. Ancak herkes bilmelidir ki bu münferit bir olaydır. Aslında ilimiz ve halkımızın çoğunluğu bu hain terör örgütlerinin ve diğer hain grupların gerçek yüzünü görmüştür. Bizlerde PKK’yı, CHP Adana Gençlik Kollarını ve bunları korumaktan kollamaktan vazgeçmeyen zihniyetleri kınıyor ve lanetliyoruz. Zalimler nasıl üzerine düşeni yapıyorsa iyiler de boş durmamalı, üretmeli ve uyanık olmalıdır. Tamda bu noktada bizlerde karınca misali safımızı ve duruşumuzu belli etmek adına sahanın, iyilere ve iyilikseverlere hiçbir zaman dar edilemeyeceğini ve üzerimize düşenin, iyilikleri yaşatmak olduğu şuuru ile bu tür yardımları derneğimiz ve samimi olan üyelerimiz ile beraber geçmişte olduğu gibi bugün ve sonrasında da yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle beraber tüm İslam aleminin ve ülkemizin yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, bundan sonraki süreçler için ümitvar olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.