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’Küreselleşme ve Afrika’ temalı forum

Genç MÜSİAD Mersin Şubesi ve Mersin’deki Afrikalı Öğrenciler Birliği tarafından, ‘Küreselleşme ve Afrika’ temalı forum gerçekleştirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
’Küreselleşme ve Afrika’ temalı forum

Genç MÜSİAD Mersin Şubesi ve Mersin’deki Afrikalı Öğrenciler Birliği tarafından, ‘Küreselleşme ve Afrika’ temalı forum gerçekleştirildi.


Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi’nde düzenlenen forum, Afrika ve Mersin ilişkilerini güçlendirdi. Düzenlenen etkinliğe Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Etiyopya Büyükelçisi Girma Tesgen Barkessa, Başkatip Wondwosen Gelan Abdu, Ticari Ateşe Abdele Gulmato Nuri, Demokrat Kongo Cumhuriyeti Büyükelçiliği İkinci Katip Christian Molembe İkoko, Somali Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ateşesi Abdul Aziz Hasan, Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Derneklerinin hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı bir STK olduğunun altını çizen Başkan Metin Tümen, " Derneğimiz tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarından oluşuyor. Derneğimiz bünyesinde 2002 yılında kurulan Genç MÜSİAD, güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan, toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlakına bağlı ve saygılı, çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen; mesleki birikimi ve çağdaş donanımıyla, iş adamı ya da üst seviyede yönetici olma istidadı taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformudur. Adalet ve hak kavramlarını içselleştiren gençler yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yeryüzünü kadim medeniyetimizle imar edecek gençler istiyoruz. İnsanlığa ışık tutacak, yol gösterecek, zulümlere son verecek gençler yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm kadrolarımız ve bizler elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bu anlamda bizlerin sizlere, sizlerin de bizlere yardımcı olması şarttır" dedi.


Somali Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ateşesi Abdul Aziz Hassan ise Türkiye’de verilen eğitimlerin Afrikalı öğrencilere değer kattığını belirterek, "Mersin’de yüzlerce Afrikalı öğrencimiz eğitim görüyor. Bu eğitimler sonrasında kendilerini yetiştiren ve bilgi birikimi edinen öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde kendi ülkelerine hizmet etme noktasında başarıyı yakalayacaklarına ve ülkelerini kalkındırma yolunda adımlar atacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.


"Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin buradan aldıkları eğitimle kendi ülkelerine faydalı bireyler olmaları bizleri son derece gururlandırır" diyen MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer de "Türkiye’de eğitim gören binlerce yabancı uyruklu öğrenciler var. Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde eğitim görmeleri Türkiye’nin dış ilişkilerini de olumlu yönde etkiliyor. Devletimizin gençlere sağladığı imkanlar, yabancı öğrencilerin ülkemizde eğitim almaları en önemli yatırımlardan biridir. Bizler de gençlerimizin projelerine sonsuz destek vererek onların yol haritalarına ışık tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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