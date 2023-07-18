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Dünya Küreselciler Trump'ın peşini bırakmıyor
Dünya

Küreselciler Trump'ın peşini bırakmıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-18 20:03:00 -
Küreselciler Trump'ın peşini bırakmıyor

Küreselcilere karşı çıkışlarıyla bilinen ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına itiraz girişimleri ve 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili yürütülen federal soruşturmanın hedefinde.

ABD’de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan eski Başkan Donald Trump, yeni bir soruşturmanın hedefinde olduğunu açıkladı. Trump, hakkında devam devam eden "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına atanan Özel Yetkili Savcı Jack Smith’ten 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına itiraz girişimleri ve 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili federal soruşturmayı yürüten Büyük Jüri’nin hedefi olduğuna dair bir mektup aldığını açıkladı.

“Bu genellikle gözaltı ve iddianame anlamına gelir"

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "6 Ocak'taki Büyük Jüri soruşturmasının hedefi olduğumu belirten ve Büyük Jüri'ye rapor vermem için bana 4 gün gibi çok kısa bir süre tanıyan bir mektup gönderildi. Bu genellikle gözaltı ve iddianame anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu soruşturma kapsamında iddianame hazırlanması halinde Trump hakkında suç iddiasıyla üçüncü kez iddianame hazırlanmış olacak.

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