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Küresel tuz pazarına Türk markası

Billur Tuz, uzun süredir yatırımlarını sürdürdüğü sanayi tuzları ile yurt dışı atılımı yapacak.

21 Haziran 2019 Cuma 11:54
Küresel tuz pazarına Türk markası

Billur Tuz, uzun süredir yatırımlarını sürdürdüğü sanayi tuzları ile yurt dışı atılımı yapacak. Şirket, yalnızca sanayi tuzları üreten Universalt markası ile küresel pazara çıktığı kısa sürede Amerika, Avrupa ve Afrika’da ihracat yapmaya başladı.



Billur Tuz, deniz tuzundan ürettiği sanayi tuzları kategorisinde büyümesini tüm dünyada yeni markası ile sürdürecek. Billur Tuz’un sanayi tuz kategorisindeki yeni markası olan Universalt, yüksek ihracat hedefleri ile küresel pazara giriş yaptığı bildirildi.



17 farklı dilde her sektöre uygun ürün


Su arıtmada ve yumuşatmada kullanılan yüksek kaliteli tablet tuzlar ve gıda sanayisine yönelik iyotlu ve iyotsuz granül tuzlardan oluşan ürün portföyü ile küresel pazara giriş yapan Universalt, farklı kullanım alanlarına yönelik olarak ürün gamını genişleterek devam edecek. İlaçtan tekstile, kış ile mücadeleden kimya sektörlerine kadar pek çok alanda Universalt’ın kaliteli ve doğa dostu ürünleri kullanılabilecek. Dünyanın dört bir yanına ulaşma hedefi ile ambalajlarında 17 farklı dilde ürün açıklamaları yer alıyor. Uluslararası kalite sertifikalarına sahip olması ile de küresel pazarda güvenilir bir marka olan Universalt; Avrupa, Afrika ve Amerika pazarında satışlarına başladı. Kaliteli ürünü ve yüksek kapasite üretimi ile dünyanın her yerinden gelen talepleri karşılayacak.



"Bu pazarda önemli bir oyuncu olmaya hazırız"


Universalt’ın hızlı büyümesi ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Billur Tuz Genel Müdürü Mutlu Mermer, "Türkiye’nin ilk ve en büyük rafine tuz fabrikamızda 55 yıldır Ege Denizi’nden elde ettiğimiz saf ve sağlıklı gıdaya uygun tuz çeşitlerimizi tüketiciler ile buluşturuyoruz. Billur Tuz ile 25’ten fazla ülkeye sofralık tuz ihraç ediyoruz. Ülkemizi ve yerli markamızı küresel pazarda temsil ederken, Billur Tuz bünyesinde yeni kurduğumuz markamız ‘Universalt’ ile de sanayi tuzlarımızı dünyaya sunmaya başladık. Amerika, Asya ve Afrika’da pek çok yeni müşterimiz ile girdiğimiz bu pazarda çok hızlı ve olumlu dönüşler alıyoruz. Sahip olduğumuz uluslararası kalite sertifikalarımız ve 17 dilde açıklama içeren ambalajlarımız ile iddialıyız. 24 saat durmadan işleyen fabrikamız, limana yakın konumumuz sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen talepleri hızlı ve sorunsuz yanıtlayarak, bu pazarda önemli bir oyuncu olmaya hazırız" dedi.


Mermer, 55 yıllın şirket tecrübesi ile küresel bir marka oluşturmak üzere yola çıkarken ‘Universalt’ adının tercih etme sebeplerini şöyle açıkladı: "Billur Tuz bizler için unutulmaz bir marka olmasına rağmen, katıldığımız fuarda küresel pazarda telaffuzunun güç, akılda kalmasının zor olduğunu gördük. Sanayi tuzları sektöründe büyük kimya firmaları ile rekabet ediyoruz, buna uygun olarak hem yaptığımız işi anlatan hem de uluslararası imajımızı desteklemek üzere ‘universal’ ve ‘salt’ kelimelerini birleştirdik, evrensel tuz anlamında ‘Universalt’u ortaya çıkarttık".

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:54
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