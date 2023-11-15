Küresel ticaret zorlu tırmanışta

Allianz Trade 2023-2025 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Rapordaki verilere göre resesyon teğet geçilebilir ancak büyüme 2024 ve 2025'te ortalamanın altında kalacak. Öte yandan sermaye piyasalarında makro ve mikro dinamikler arasında mücadele devam ediyor.

Büyüme trendin altında kalacak

Uzmanlar, 2024 yılı başında küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın dip noktasını görmeyi ve ardından 2024-2025 döneminde büyümenin trendin altında kalarak devam etmesini bekliyor. Tüketici talebi, olumsuz servet etkileri ve artan ihtiyati tasarruflar nedeniyle zayıf kalırken, imalat sektöründe devam eden stok eritme süreci nedeniyle küresel ticaret son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Sınırlı büyüme mi?

ABD’de 2024 yılında GSYİH’nin yüzde 1,1 artmasının beklendiğine bunun da ABD için 2009 yılından bu yana kaydedilen en düşük büyüme olacağına dikkat çekiliyor. 2025 yılında ise ABD’deki büyüme biraz daha hızlanarak yüzde 1,7’ye çıkacak. Almanya ve Fransa’nın GSYİH büyüme oranlarının da 2024 yılında sadece yüzde 0,7 olması bekleniyor.

Enflasyon büyük ölçüde kontrol altında

Raporda dikkat çekilen bilgiler arasında, enflasyon büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da faizlerdeki düşüşün yavaş ve kademeli olacağı bulunuyor. Küresel enflasyonun 2024 yılında 2023 seviyesinden -2 puan düşerek yüzde 4,3'e gerilemesi ve 2025 yılında ise yüzde 3'ün üzerinde kalması rapordaki beklentiler arasında…

Resesyon teğet geçildi

Raporda; “sermaye piyasalarında makroekonomik ve mikro ekonomik güçler arasındaki mücadele devam ederken; yatırımcılar, ekonomik yavaşlamayı, politika kararlarını yani daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarını ve genel ekonomik manzarayı çevreleyen belirsizlik konusunda hâlâ temkinli” deniliyor.

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