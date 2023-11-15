  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adalet Bakanı son noktayı koydu Aym’ye Bireysel Başvuru Hakkı kalkıyor mu?

Erdoğan TBMM'de dünyaya duyurdu: Gönlüm ferah olarak diyorum

Siz olsanız nereye gidersiniz? İkinci elin "ekspertiz" sonucu belli oldu

Amerika’da kiminle görüştünüz? Seçimi kaybeden Nihal Olçok AK Parti’nin dediğine geldi

Milyonların parasını yatırdığı hisseyle ilgili gündemi altüst edecek gelişme! Yasaklandı

Bebek katili PKK'nın sözcülerine bakın! HEDEP'li Beştaş'tan rezil sözler: Terörist senin babandır

44 binden fazla şikayet geldi! Umduğunuz gibi çıkmayabilir

Aylık 4 bin TL kira istenen evi görenin ağzı açık kaldı!

Yağ almak artık lüks olacak! Market raflarındaki fiyatı görenler şok oldu

Metro gelmez, merdiven çalışmaz... CHP, İstanbul'un canına okudu!
Ekonomi Küresel ticaret zorlu tırmanışta
Ekonomi

Küresel ticaret zorlu tırmanışta

Yeniakit Publisher
2023-11-15 15:41:37 - 2023-11-15 15:41:36
Küresel ticaret zorlu tırmanışta

Uzmanlar, 2024 yılı başında küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın dip noktasını görmeyi ve ardından 2024-2025 döneminde büyümenin trendin altında kalarak devam etmesini bekliyor.

Allianz Trade 2023-2025 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Rapordaki verilere göre resesyon teğet geçilebilir ancak büyüme 2024 ve 2025'te ortalamanın altında kalacak. Öte yandan sermaye piyasalarında makro ve mikro dinamikler arasında mücadele devam ediyor.

Büyüme trendin altında kalacak

Uzmanlar, 2024 yılı başında küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın dip noktasını görmeyi ve ardından 2024-2025 döneminde büyümenin trendin altında kalarak devam etmesini bekliyor. Tüketici talebi, olumsuz servet etkileri ve artan ihtiyati tasarruflar nedeniyle zayıf kalırken, imalat sektöründe devam eden stok eritme süreci nedeniyle küresel ticaret son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Sınırlı büyüme mi?

ABD’de 2024 yılında GSYİH’nin yüzde 1,1 artmasının beklendiğine bunun da ABD için 2009 yılından bu yana kaydedilen en düşük büyüme olacağına dikkat çekiliyor. 2025 yılında ise ABD’deki büyüme biraz daha hızlanarak yüzde 1,7’ye çıkacak. Almanya ve Fransa’nın GSYİH büyüme oranlarının da 2024 yılında sadece yüzde 0,7 olması bekleniyor.

Enflasyon büyük ölçüde kontrol altında

Raporda dikkat çekilen bilgiler arasında, enflasyon büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da faizlerdeki düşüşün yavaş ve kademeli olacağı bulunuyor. Küresel enflasyonun 2024 yılında 2023 seviyesinden -2 puan düşerek yüzde 4,3'e gerilemesi ve 2025 yılında ise yüzde 3'ün üzerinde kalması rapordaki beklentiler arasında…

Resesyon teğet geçildi

Raporda; “sermaye piyasalarında makroekonomik ve mikro ekonomik güçler arasındaki mücadele devam ederken; yatırımcılar, ekonomik yavaşlamayı, politika kararlarını yani daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarını ve genel ekonomik manzarayı çevreleyen belirsizlik konusunda hâlâ temkinli” deniliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TÜİK: Dış ticaret haddi eylülde arttı
TÜİK: Dış ticaret haddi eylülde arttı

Ekonomi

TÜİK: Dış ticaret haddi eylülde arttı

KOBİ'lerin e-ticarete katılımı artmalı
KOBİ'lerin e-ticarete katılımı artmalı

Kobi

KOBİ'lerin e-ticarete katılımı artmalı

Ticaret Bakanlığı’ndan AB Komisyonu’nun Genişleme Raporu’na tepki!
Ticaret Bakanlığı’ndan AB Komisyonu’nun Genişleme Raporu’na tepki!

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı’ndan AB Komisyonu’nun Genişleme Raporu’na tepki!

İşte e-ticaretin "indirim" beklentisi
İşte e-ticaretin "indirim" beklentisi

Ekonomi

İşte e-ticaretin "indirim" beklentisi

E-ticaret devlerine soruşturma açıldı
E-ticaret devlerine soruşturma açıldı

Ekonomi

E-ticaret devlerine soruşturma açıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23